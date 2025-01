Le Carnaval hivernal de Rosemère de retour le 1er février

Le Carnaval de Rosemère qui célèbre les joies de l'hiver fait son retour le samedi 1er février, de 11 h à 15 h, au parc Charbonneau. Encore cette année plusieurs activités et animations sont prévues pour toute la famille.

Les grands classiques seront au rendez-vous, notamment les jeux gonflables, les jeux d’adresse ainsi que l’initiation au snowskate et au fatbike. Les Rosemèrois sont encouragés à apporter leurs traîneaux et patins pour profiter de la glissade géante et de la patinoire aménagées dans le parc. Des promenades en carriole seront également offertes, permettant aux participants de découvrir les rues et les environs de la rivière des Mille Îles en faisant le plein d’air frais.

Pour se ravitailler, le 49e groupe des scouts Lorraine-Rosemère proposeront des rafraîchissements et collations à prix modiques. Les amateurs de sucreries pourront quant à eux savourer la traditionnelle tire d’érable sur la neige qui sera offerte gratuitement, et ce, toute la journée. L’ambiance promet d’être conviviale et chaleureuse, animée par un DJ qui fera vibrer le parc avec de la musique entraînante qui plaira à tous.

« Chaque année, les citoyens se rassemblent pour cette journée festive, où une multitude d’activités permet à la fois aux petits et grands de profiter pleinement des plaisirs de l’hiver. C’est une formule gagnante qui réunit le plaisir et l’activité physique, et célèbre tout ce que cette saison a de meilleur à offrir », a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps, sauf en cas de pluie abondante. Pour toute mise à jour, consultez le site Web et la page Facebook de la Ville.