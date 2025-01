Le Fest’Hiver de Sainte-Thérèse de retour le 8 février

Le Fest’hiver de Sainte-Thérèse fait son retour le samedi 8 février, de 10 h à 16 h, au parc Ducharme, où de multitudes activités pour toute la famille seront proposées.

« Le Fest’hiver est un incontournable de la saison hivernale à Sainte-Thérèse! Profitez de l’occasion pour passer un moment en famille et célébrer les joies de l’hiver. Pensez à vous habiller chaudement et n’oubliez surtout pas vos patins! », souligne le maire de Sainte- Thérèse, monsieur Christian Charron.

Ainsi, petits et grands pourront profiter du patinage libre, du Fatbike , de la sculpture sur neige, des structures d’hébertisme, combat d'archers, des ateliers de feu et de survie et plusieurs autres surprises.

Animation

Vous aurez droit à une ambiance toute en musique grâce au chansonnier Joémi St-Hilaire et à la présence d’un DJ, qui performeront sur la scène. Un espace lounge avec un feu extérieur sera également installé devant la scène, question de vous garder au chaud.

Offre alimentaire

De la soupe, des sandwichs au fromage fondu et du chocolat chaud seront offerts gratuitement sur place. Vous pourrez également déguster de la tire d’érable sur neige (limite d’une par personne, gratuite pour les 1 000 premiers participants).

Organismes partenaires

Différents organismes sportifs et communautaires, partenaires de la Ville, seront présents. Visitez leurs kiosques pour découvrir leurs initiatives et les activités qu’ils ont prévues spécialement pour l’événement!