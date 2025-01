Cégep St-Jérôme : l'équipe de cheerleading sacrée championne du monde

Les Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme ont fait vibrer la scène internationale en remportant le titre de champions mondiaux en cheerleading dans la catégorie « small elite coed ». Cette victoire historique marque la première participation d’une équipe collégiale de la province à ce prestigieux évènement.

Une compétition de haut niveau

L’équipe s’est envolée vers Orlando, Floride, le vendredi 17 janvier afin de participer aux Championnats mondiaux collégial et universitaire de cheerleading (ICU). Plus de 35 établissements d’enseignement supérieur, issus de pays comme les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Irlande, étaient réunis pour cet événement d’envergure.

Un triomphe récolté à force de dévouement

« Des mois d’efforts, de persévérance et de passion ont culminé dans une performance spectaculaire. Nous sommes tellement fiers de nos athlètes qui ont démontré non seulement leur talent, mais aussi un esprit d’équipe incroyable », commente Mélyssa Crépeau Dufour, entraîneuse-chef Cheminots cheerleading.

« Un événement de cette envergure rappelle à toute notre communauté que la poursuite des réussites personnelles et collectives est possible grâce à la persévérance et à la détermination. Nos Cheminots incarnent cette réalité, constituant un véritable tremplin vers l’excellence et l’épanouissement. Nous sommes fiers de contribuer à ces accomplissements », affirme Nadine Le Gal, directrice générale.

Cap sur la saison actuelle

Cette victoire mondiale ne faisant pas partie du calendrier officiel du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), l’équipe demeure concentrée sur la suite de sa saison.

« La compétition en Floride a représenté un défi incroyable qui nous a permis de repousser nos limites et de renforcer notre esprit d’équipe. Cependant, notre objectif principal reste clair : nous classer pour le championnat provincial collégial qui se déroule en avril. Les deux prochaines compétitions seront cruciales, et nous sommes prêts à tout donner pour y arriver », ajoute Mme Crépeau Dufour.

Un avenir prometteur

Les Cheminots envisagent déjà une participation aux prochains championnats mondiaux. Avant d’officialiser leur participation aux ICU 2026, l’équipe doit finaliser certains aspects administratifs et trouver le financement nécessaire. Comme le précise l’entraineuse-chef des Cheminots, « ce titre mondial en Floride n’est que le début... et un retour l’an prochain n’est pas exclu ! »