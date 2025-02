Plus de 1000 participants à la 40e Coupe des Fondeurs de ski de fond

Plus de 1000 participants ont pris part à la finale de la 40e édition de la Coupe des Fondeurs de ski de fond le 8 février dernier au centre Notre-Dame de St-Jérôme.

« Nous avons rassemblé plus de 2300 participants pour les trois samedis de la Coupe des Fondeurs cette année » précise Martin Richer, qui en était à son dernier tour de piste comme responsable de l’événement, puisqu’il laissera à Zachari Bolduc, un enseignant du centre de service scolaire Rivière-du-Nord, prendre la relève dans les prochaines années. « J’aimerais remercier les bénévoles du club des Fondeurs et les enseignants du CSSRDN présents pour cette 40e édition. L’aide et le soutien de la ville de Saint-Jérôme sont également formidables. Ce sont eux qui assurent l’entretien des sentiers. Ce qui rend cette compétition si spéciale, c’est l’implication de tous nos partenaires. C’est vraiment un succès collectif. »

Avec la présentation d’une course en format Skicross en pas de patin pour les athlètes des clubs, une première à l’événement, l’ambition des organisateurs était de réunir les élèves actuels des écoles, mais aussi les anciens participants à cette classique hivernale depuis sa création en 1985. « Nous voulions réunir les gens qui avaient déjà participé à l’événement dans le passé. Nous voulions une ambiance de fête, un défilé des écoles, une réunion familiale, un partage de souvenir pour cette course qui a marqué et qui marque encore la pratique du ski dans nos Laurentides. L’idée était audacieuse, voir un peu folle. Pendant la course, j’ai profité du soleil, j’ai regardé le sourire des gens, constaté à quel point ils ont répondu à l’appel. J’ai croisé le regard de Zachari, nous avons souris et nous avons eu ce sentiment que nous avions atteint notre objectif. Finalement, c’était une bonne idée. Pour moi, c’est la fin rêvée. Ma plus belle Coupe Fondeurs »

Martin a aussi eu l’honneur lors de la cérémonie de remise des médailles et des trophées pour les écoles de recevoir un hommage bien particulier, en présence de ses filles et de sa conjointe. En effet, Zachari Bolduc a mentionné que l’école qui remportera le trophée de l’esprit sportif remportera désormais le trophée Martin Richer, remis en son honneur.

Un total de 32 écoles et huit clubs de ski de fond ont participé à l'évènement.

Résultats

Positions secteur primaire:

1– École Le Triolet

2– École du Grand-Rocher

3– École Champ-Fleuri

Positions secteur secondaire:

1– Polyvalente St-Jérôme

École avec la plus grande participation :

École Le Triolet

Club gagnant:

Club Fondeurs-Laurentides