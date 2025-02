Relâche scolaire : plusieurs activités offertes aux enfants de Ste-Thérèse

Du 3 au 7 mars, dans le cadre de la relâche scolaire, la Ville de Sainte-Thérèse propose une bonne quantité d'activités sportives et culturelles pour toute la famille, et ce gratuitement.

« La semaine de congé approche à grands pas, alors ne laissez pas passer votre chance : dès le 12 février, inscrivez vos jeunes aux activités proposées par la Ville! Faites l’emploi du temps de la famille selon vos envies et préférences. Cette relâche promet d’être tout sauf ennuyeuse! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Chaque jour de la semaine, des activités seront offertes aux enfants.

Dont, la Fête des sucres qui aura lieu à l'extérieur. Il y aura une mini-ferme, de la tire d'érable et bien plus.

La Matinée de la relâche où les enfants pourront fabriquer un toutou et écouter un conte.

Plusieurs activités sportives en gymnase, du soccer, pickleball et du baseball. Une après-midi cinéma et l'heure du conte.

Sauf indication contraire, les activités seront réservées aux résidents de Sainte-Thérèse et l’inscription est obligatoire dès le 12 février, à 10 h, au inscriptions.sainte-therese.ca.

Pour obtenir de l’aide pour l’inscription, téléphonez au 450434-1440, poste 2640 ou rendez-vous en personne à la bibliothèque.

Concours

Il y a également plusieurs concours durant la semaine. Un rallye sur le thème de l'érable à la bibliothèque et courez la chance de gagner un panier-cadeau aux saveurs sucrées.

Le concours Le toutou de tes rêves, où les enfants sont invités à dessiner leur animal ou créature fantastique. Celui-ci pourrait devenir réalité et être transformé en véritable toutou format porte-clé. Des papiers et crayons seront disponibles à la bibliothèque et le modèle pourra aussi être téléchargé en ligne.