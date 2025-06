Une participation record lors de la 47e édition de Courir Lorraine

Malgré une météo incertaine, le 24 mai, la population a répondu présente pour la 47 édition de Courir Lorraine, avec plus de 900 personnes, soit une centaine de plus qu'en 2024.

Ce rendez-vous annuel comptait 1000 participants inscrits s'agissant d'une année record pour l'événement. Les adeptes de course et de marche se sont rassemblés au parc Lorraine sous un ciel gris, ponctué de quelques averses pour prendre part aux différents parcours : 1 km, 3 km, 5 km et 10 km.

L'organisation indique que l’ambiance était des plus festives, grâce à la musique entraînante, l’animation sur place, les artistes ambulants, les jeux gonflables et les collations santé offertes tout au long de la matinée.

Président d’honneur de l’événement pour une troisième année consécutive, le commentateur sportif et citoyen de Lorraine, Dany Dubé, était présent, tout comme les membres du conseil municipal, pour encourager les coureurs et les marcheurs.

« Je souhaite d’abord féliciter toutes les personnes qui ont choisi de prioriser leur santé en prenant part à cette belle activité. C’est un réel plaisir de constater l’enthousiasme grandissant pour Courir Lorraine, une occasion qui fait rayonner l’engagement et la vitalité de nos citoyennes et citoyens. Voir notre ville vibrer au rythme de l’effort, de la fierté et du plaisir partagé est, chaque année, profondément inspirant », a souligné Jean Comtois, maire de Lorraine.