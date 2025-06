Blainville : Travaux dans les parcs et construction de terrains de pickleball

Dans le cadre de la programmation annuelle de travaux d’immobilisations, la Ville de Blainville annonce un investissement totalisant 8,8 M$ pour apporter plusieurs améliorations à six parcs du territoire et pour la construction de huit terrains de pickleball au parc Maurice-Tessier.

« Le pickleball est une activité qui gagne de plus en plus d’adeptes et nous devons répondre à cette demande croissante. L’aménagement de ces nouveaux terrains permanents permettra à notre association locale d’organiser des matchs et des tournois, et à Blainville de devenir une destination de choix pour ce sport populaire », a déclaré Patrick Marineau, conseiller municipal membre de la commission de la sécurité et des infrastructures.

Outre la construction des surfaces de jeu, la Ville prévoit installer du mobilier urbain et un abri. De plus, tel qu’annoncé dans le budget 2025, le chalet du parc Maurice-Tessier sera réaménagé.

Les travaux d’aménagement sont en cours depuis quelques semaines et devraient se terminer pour la rentrée automnale.

Travaux dans six autres parcs

Dans un souci de maintenir ses actifs municipaux en bon état et pour s’adapter aux besoins des jeunes familles, la Ville apportera plusieurs améliorations dans six parcs. Dans certains cas, les modules de jeux qui seront remplacés seront rapprochés les uns des autres pour permettre aux parents de garder un œil attentif sur leurs enfants.

Parc du Plateau Saint-Louis

Remplacement de modules de jeux

Remplacement de la surface de jeu

Remplacement du mobilier urbain

Parc d’Alençon

Remplacement de modules de jeux

Remplacement de la surface de jeu

Remplacement du mobilier urbain

Peinture de la surface du plateau sportif

Parc Marc-Aurèle-Fortin

Remplacement de modules de jeux

Remplacement de la surface de jeu

Remplacement du mobilier urbain

Parc Blainville

Remplacement des modules de jeux par d’autres à accessibilité universelle (projet gagnant du budget participatif 2023)

Installation d’une surface de caoutchouc

Réfection de la surface multisports (incluant peinture de la surface)

Remplacement de l’éclairage

Remplacement du mobilier urbain

Parc des Chanterelles

Remplacement des modules de jeux et de la surface d’absorption

Ajout de signalisation TrekFit (exercices)

Remplacement du mobilier urbain

Mise à niveau de l’abri

Remplacement de la clôture

Nettoyage de la surface en pavé uni

Parc des Hirondelles

Remplacement des modules de jeux et de la surface d’absorption

Modernisation de l’éclairage des sentiers

Remplacement de l’éclairage de la surface de pickleball

Ajout d’une table de futtoc, d’un abri et d’un tableau de pointage (baseball)

Remplacement du mobilier

Remplacement de l’abri du terrain de tennis

Notons également que des arbres malades ou dangereux seront retirés dans les parcs Blainville et des Hirondelles. La Ville prévoit planter de nouveaux arbres dans ces parcs.

La mairesse Liza Poulin souhaite que les familles de Blainville profitent pleinement des nouvelles installations. « Les citoyennes et citoyens sont très attachés à leurs parcs de quartier et c’est pourquoi nous investissons des sommes importantes pour leur accorder un grand soin. Nos parcs contribuent à notre qualité de vie à Blainville et le maintien de nos actifs municipaux est une priorité des prochaines années », a-t-elle conclu.

Les travaux seront réalisés à partir du printemps 2025 jusqu’à l’automne. Il est possible d’en suivre l’évolution sur blainville.ca/travaux.