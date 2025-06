Une « game de skate » au parc Ducharme de Sainte-Thérèse

Le 13 juin prochain, de 18 h à 21 h, au Skate Plaza du parc Ducharme à Sainte-Thérèse, aura lieu une « game de skate »,en collaboration avec Technical Skateboards.

Cette activité gratuite et ouverte à tous vise à rassembler les adeptes de planche à roulettes de tous âges et de tous niveaux, dans une ambiance festive ponctuée d’animation, de concours et de prix à gagner. L’événement se veut avant tout un moment de rencontre avec les usagers du Skate Plaza, afin de les consulter sur leurs besoins, idées et préférences en vue d’un éventuel réaménagement de ce lieu prisé.

La collaboration avec Technical Skateboards permettra d’offrir un encadrement professionnel et dynamique à cette rencontre participative. Grâce à son expertise reconnue en matière d’organisation d’événements liés au skateboard, Technical contribuera à faire de cette soirée un rendez-vous aussi rassembleur qu’inspirant.

La Ville de Sainte-Thérèse accorde une grande importance à la participation citoyenne, qui constitue un pilier essentiel de ses démarches de planification et d’aménagement. En prenant part à cette activité, les citoyens auront l’occasion d’influencer concrètement l’avenir du Skate Plaza et de s’exprimer sur les aménagements qui leur tiennent à cœur.

« En consultant directement les utilisateurs du parc, nous nous assurons que les futurs aménagements répondent réellement aux besoins de la communauté. C’est en écoutant les citoyens que nous bâtissons des espaces publics vivants, adaptés et inclusifs », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.