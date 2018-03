La Ville de Sainte-Thérèse encourage les citoyens à relever le Défi Santé, qui se déroulera du 1 er au 30 avril, à l’échelle provinciale. Ce faisant, ils s’engagent quotidiennement à manger au moins 5 portions de fruits et légumes, à bouger un minimum de 30 minutes et à garder l’équilibre.

« La Ville de Sainte-Thérèse déploie des moyens concrets pour aider les Thérésiennes et les Thérésiens à intégrer de saines habitudes de vie à leur quotidien. Les activités offertes gratuitement pendant le Défi Santé et la programmation des activités de la Ville en sont d’excellents exemples. Pourquoi ne pas profiter de ce mois de défi pour donner un coup d’envoi à un projet santé à plus long terme? Rappelons également que les installations et les parcs de la Ville offrent une foule d’activités permettant de pratiquer un sport librement », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Nouveauté! Cardio Plein Air

La Ville de Sainte-Thérèse mise cette année sur une nouveauté pour encourager les citoyens à jouer dehors pendant le Défi : le Cardio Plein Air! Ce concept de programmes d’entraînement de plein air, unique en son genre, a su faire ses marques et la Ville est fière d’offrir cette bonne bouffée d’énergie naturelle gratuitement. Il faut faire vite, les places sont limitées! Inscription obligatoire au www.sainte-therese.ca.