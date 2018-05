Club de plongeon l’Envol hôte officiel du dernier championnat provincial Espoir de la saison 2017-2018.

Les 5 et 6 mai derniers, le Club de plongeon l’Envol était l’hôte officiel du dernier championnat provincial Espoir de la saison 2017-2018. Cette compétition, qui a su réunir plus de 125 athlètes au Centre récréoaquatique de Blainville, représentait la dernière occasion pour certains plongeurs d’obtenir un pointage leur permettant d’accéder à la Super Finale Espoir Aquam de juin prochain.

La crème de la relève québécoise s’est donc prêtée au jeu durant les trois jours de compétition en participant à 25 épreuves distinctes. Les plongeurs, âgés entre 8 et 18 ans, ont eu la chance de performer aux tremplins de 1m et 3m ainsi qu’à la tour de 3m ou de 5m.

Livia McKibbin et Claude-Olivier Lisé-Coderre se sont démarqués lors cette compétition en récoltant les titres de meilleur athlète féminin et masculin de la compétition. Livia McKibbin a été nommée meilleur athlète féminin de la compétition en récoltant deux médailles d’or dans la catégorie des femmes E au 1m avec 145,60 points et au 3m avec 152.00 points.

S’ajoutant à cela une médaille d’argent à la tour alors qu’elle n’était qu’à 0.8 points de la plus haute marche du podium. La jeune athlète s’est d’autant plus démarquée en prenant part à deux épreuves dans la catégorie des femmes D en tant qu’athlète hors concours.

Claude-Olivier Lisée-Coderre a été couronné meilleur athlète masculin de la compétition grâce aux trois médailles d’or gagnées aux trois épreuves des hommes E. En effet, il monta sur la première marche du podium au 1m en cumulant 150.40 points, au 3m avec un résultat de 146.40 points et à la plateforme avec un pointage final de 150.40 points.

Finalement, le Club de plongeon CAMO a été couronné meilleur club de la compétition alors que 35 athlètes le représentaient.

Voici les résultats des médaillés, répartis selon leur ville de résidence :



Assomption

Isaac Belair (CAMO)

Or – Hommes C au 3m – 214.25

Argent – Hommes C à la tour – 196.45

Blainville

Adèle Juteau (L’Envol)

Bronze – Femmes C au 1m – 190.70

Laurence Perey-Beaudoin (L’Envol)

Argent – Femmes A au 1m - 234.50

Mathys Brisson (l’Envol)

Or – Hommes C au 1m – 220.00

Or – Hommes C à la tour – 204.20

Lorraine

Carol-Ann Corriveau (L’envol)

Or – Femmes A au 1m – 255.45

Or – Femmes A au 3m – 269.20

Mascouche

François-Xavier Labelle (CAMO)

Bronze – Homems D au 3m – 147.60

Mirabel

Alexandra Boisvert (L’envol)

Bronze – Femmes E au 3m – 127.20

Rosemère

Émile Cloutier (CAMO)

Argent – Hommes C au 3m – 206.90

Bronze – Hommes C à la tour – 187.90