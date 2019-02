28 médailles pour le club Fondeurs-Laurentides

Plusieurs athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides ont participé du 31 janvier au 3 février au championnat de l’est du Canada à Duntroon en Ontario. Le club a su se démarquer durant cette compétition en remportant 20 médailles.

Le club a dominé la catégorie juvénile en remportant la majorité des médailles

Thomas Allard-Vertriest (Prévost) s’est couvert d’or en remportant ses 3 courses en style classique (2) et en poursuite. Son coéquipier Antoine Nicol, également de Prévost, à quant à lui remporté 3 médailles de bronze en style classique (2) et en poursuite. Nikolaï Alekseev (St-Jérôme) est monté sur la 2e marche du podium en style classique. Matisse Julien (Laval) a remporté les honneurs en style classique-distance et en poursuite et terminait au 2e rang dans le style classique. Lilya Charron (Morin-Heights) a gagné sa course en style classique et terminait avec le bronze dans le style classique-distance. Également de Morin-Heights, Alizé Fargnoli a remporté 2 médailles d’argent en style classique et en poursuite. Corinne Mélançon (Montréal) s’est couvert d’argent lors de ses 3 courses en style classique et en poursuite.

Catégorie junior

Noémie Wolfe (St-Colomban) s’est mérité l’argent et le bronze dans le style classique. Son coéquipier, Xavier Martin (St-Jérôme) remportait la médaille d’argent au style classique.

NORAM

Le club Fondeurs-Laurentides a également participé au championnat jeunesse NORAM, la plus prestigieuse course des catégories mini-midget et midget au Canada, à St-Gabriel-de-Brandon du 16 au 18 février. Un total de 8 médailles a été remporté par les athlètes du club. Samuel Picard (St-Hippolyte) a été une figure dominante dans la catégorie midget en remportant l’or dans toutes les courses auxquelles il a participé en style classique et en style libre. Dans la catégorie mini-midget, Sarah-Ève Picard (St-Hippolyte) remportait également 2 médailles l’or en style classique et l’argent en style libre et sa coéquipière Clémence Cousineau (St-Roch-de-L’Achigan) faisait de même en remportant l’argent en style classique et le bronze en style libre. Du côté des garçons, Joël Thibault (Ste-Thérèse) a terminé en 2e position en style libre et Florent Brière (Mirabel) terminait sur a 3e marche du podium en style classique.