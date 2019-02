21 médailles pour le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides

Plusieurs athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides ont participé à la 3e étape de la Coupe Québec à St-Bruno les 23-24 février dernier.

Les performances des athlètes du club Fondeurs-Laurentides continuent de rayonner sur le circuit de la Coupe Québec. Dans la catégorie Juvénile, Thomas Allard-Vertriest (Prévost) a récolté deux médailles : l’argent au 5km classique et le bronze au 7.5km style libre. Son coéquipier Matisse Julien (Laval) est également reparti avec deux médailles soit l’argent au 7.5km style classique et le bronze au 5km classique. Du côté féminin, Corinne Mélançon (Montréal) remportait le 5km en style libre et terminait deuxième au 7.5km classique. Dans la catégorie Junior, Erikson Moore (Montréal) remportait l’argent au 10km style classique et le bronze au 7.5km style libre.

Volet régional

La relève est très prometteuse au sein du club Fondeurs-Laurentides où 13 médailles ont été remportées lors du volet régional de la Coupe Québec. Dans la catégorie midget, Samuel Picard (St-Hippolyte) s’est démarqué en remportant l’argent au 2.5km classique et au 2.5km libre. Ses coéquipiers Mika Comaniuk (Lachine) et Étienne Mélançon (Montréal) remportaient le bronze au 2.5km libre et au 2.5km classique respectivement. Du côté féminin, Naomie Julien (Laval) terminait sur la 3e marche du podium au 2.5km style libre.

Dans la catégorie mini-midget, Sarah-Ève Picard (St-Hippolyte) remportait également 2 médailles soit l’or en style classique et l’argent en style libre et sa coéquipière Clémence Cousineau (St-Roch-de-L’Achigan) remportait l’or au style libre. Du côté des garçons, Eliott Nicol (Prévost) a terminé en 2e position en style libre et en style classique. Dans la catégorie Peewee, Rostislav Alekseev (St-Jérôme) remportait l’or au 1.5km style libre et l’argent au 1.5km style classique. Sa coéquipière, Noémie Brunette (Montréal) remportait la course du 1.5km classique.

À propos du club Fondeurs-Laurentides

Le club a pour mission principale l’initiation à la pratique du ski de fond, le développement d’athlètes de compétition de niveau régional, provincial, national, la formation des entraîneurs et le développement de la discipline dans la région des Laurentides.