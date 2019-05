Amélie Kretz reçoit une bourse pour ses efforts académiques et sportifs

L’athlète de triathlon de Sainte-Thérèse, Amélie Kretz a reçu une bourse de 4000 $ pour son excellence académique, lors de la 15e édition du Programme de bourses Cascades en collaboration avec la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec .

Cette bourse récompense les efforts académiques et sportifs de 22 récipiendaires, âgés de 15 à 28 ans dans différentes disciplines à travers le Québec.

Amélie est étudiante à l’Université de Guelph au baccalauréat en thérapie du sport et voudrait par la suite étudier à la maîtrise en physiothérapie.

Elle est Championne nord-américaine de l’épreuve sprint et a terminé 23e à l’étape de Yokohama des séries mondiales. La jeune femme de 25 ans peut soutenir un effort intense pendant très longtemps. Elle lit bien les différents scénarios de course et sait adapter sa stratégie. Elle concentre ses efforts à l’entraînement vers l’augmentation de sa vitesse sur de courtes distances.

Pour 2019, elle souhaite retrouver sa place parmi les meilleures au monde et s’offrir un bon résultat à la compétition préparatoire olympique. Elle vise d’ailleurs un laissez-passer en vue des Jeux de Tokyo.