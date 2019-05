Le Fonds de l’athlète des Laurentides honorera 54 boursiers

Le Fonds de l’athlète des Laurentides honorera 54 boursiers lors du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides qui aura lieu le samedi 1er juin prochain à l’École secondaire des Studios, à Saint-Jérôme, dès 15 h 00. Cet événement de reconnaissance est organisé conjointement par le Fonds de l’athlète des Laurentides (FAL), en collaboration avec Loisirs Laurentides.

La présidente du comité de sélection des boursiers du FAL 2019, madame Dominique Langelier, est fière d’annoncer que parmi les 132 candidatures reçues, 54 athlètes des Laurentides se partageront 27 950 $ en bourses. Ces athlètes proviennent de 33 municipalités différentes et représentent 33 disciplines sportives.

Le FAL profitera également de ce gala pour dévoiler les athlètes féminins et masculins de l’année 2019 dans les catégories Espoir, Relève et Élite en plus de remettre le Prix hommage Henri-Decarnelle, décerné à une personnalité dont les actions ont contribué au développement du sport et de l’activité physique dans les Laurentides.

Loisirs Laurentides profitera également de la présentation du Gala pour honorer six bénévoles de la région des Laurentides, dont la candidature avait été déposée pour le Prix de bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2019, et qui se sont démarqués par leur implication bénévole dans le domaine du sport, du loisir, de l’activité physique ou du plein air.