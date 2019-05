Du ski en juin au Sommet Saint-Sauveur

Faits saillants à propos du ski au Sommet Saint-Sauveur :

Grâce à une excellente couche de neige et à un entretien minutieux des pistes, la station fera rouler ses chaises une dernière fois au grand bonheur de ses fidèles skieurs. Afin de célébrer cet événement unique et la clôture de la saison de glisse, le Sommet Saint-Sauveur tiendra une activité spéciale intitulée « La dernière chaise du Québec » ce dimanche 2 juin. Ce sera donc dans une ambiance estivale que vous pourrez conclure officiellement la saison 2018-2019. Musique, animation, prix de présence et ambiance estivale seront au rendez-vous.Le Sommet Saint-Sauveur s’impose une fois de plus comme le chef de file de l’industrie en offrant la plus longue saison de ski au Québec. Les récents investissements en enneigement et la qualité des équipements permettent aux skieurs et skieuses de profiter de conditions de glisse impeccables le plus longtemps possible. Le « glacier » dulaissera prochainement sa place aux divertissements estivaux du, qui accueillera ses premiers visiteurs le 8 juin prochain.