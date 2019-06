Le Fonds de l’athlète des Laurentides honore 53 boursiers

Le Fonds de l’athlète des Laurentides a honoré 53 boursiers lors du 16e Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides qui a eu lieu le 1er juin dernier à l’école secondaire des Studios à Saint-Jérôme. Cet événement de reconnaissance a été organisé conjointement par le Fonds de l’athlète des Laurentides (FAL), en collaboration avec Loisirs Laurentides.

La présidente du comité de sélection des boursiers du FAL 2019, madame Dominique Langelier, était fière d’annoncer que, parmi les 132 candidatures reçues, 53 athlètes des Laurentides se sont partagés 26 950 $ en bourses. Ces athlètes proviennent de 33 municipalités différentes et représentent 33 disciplines sportives.

Le FAL a également profité de ce gala pour dévoiler les athlètes féminins et masculins de l’année 2018 dans les catégories Élite, Relève et Espoir en plus de remettre le Prix hommage Henri-Decarnelle, décerné cette année à madame Dominique Petit, de Prévost, pour sa brillante carrière et son incroyable contribution au développement du patinage artistique dans la grande région des Laurentides.

De plus, Loisirs Laurentides en a profité pour souligner l’apport de six personnes qui se démarquent par leurs implications bénévoles dans le domaine du sport, du loisir, de l’activité physique dont les candidatures avaient été proposées dans le cadre du Prix de bénévolat en loisir et en sport Dollard- Morin. Les bénévoles honorées furent monsieur Serge Thibault (ski de fond) de Saint-Jérôme, monsieur Éric Courtemanche (natation) de Lac-des-Écorces, madame Marie-France Joly (basketball) de Sainte-Anne-des-Lacs, monsieur André Binette (hockey) de Saint-Jérôme, madame Dominique Petit (patinage artistique) de Prévost et monsieur Louis Lauzon (athlétisme) de Sainte- Thérèse qui fut choisi lauréat régional du Prix Dollard-Morin par le conseil d’administration de Loisirs Laurentides.

Pour connaître les boursiers et les finalistes pour les athlètes de l'année, cliquez ici.