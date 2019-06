Huit municipalités de la région des Laurentides présenteront des éditions de Mes Premiers Jeux

Huit municipalités de la région des Laurentides présenteront cet été des éditions de Mes Premiers Jeux. Le projet MES PREMIERS JEUX est un événement qui s'inscrit dans le programme des Jeux du Québec. L'objectif est d'encourager la pratique sportive chez les 5 à 12 ans tout en favorisant le développement de saines habitudes de vie en offrant la chance aux participants de s'initier à différents sports.

Mes Premiers Jeux sont réservés aux jeunes inscrits aux camps de jour des municipalités participantes et auront lieu aux dates suivantes:

Prévost 3 juillet

Boisbriand 9 juillet

Lachute 11 juillet

Sainte-Anne-des-Plaines 16 juillet

Saint-Jérôme 7 août

Labelle 9 août

Sainte-Thérèse 14 août

Rosemère 15 août

Loisirs Laurentides aura la chance de voir en action plus de 1 500 jeunes s’initiant à plus de 15 sports grâce à 12 clubs des Laurentides et fédérations sportives provinciales.

Un athlète de notre région, Isaac St-Jean, volleyball, de Prévost, sera présent en tant que porte- parole, lors de l’édition Mes Premiers Jeux à Prévost, dans le but de motiver les jeunes à bouger.

Loisirs Laurentides est fier de souligner la participation financière de Desjardins au programme Mes Premiers Jeux dans les Laurentides.