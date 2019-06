Loisirs Laurentides lance le Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques

Loisirs Laurentides, unité régionale de loisir et de sport des Laurentides, informe les entreprises de la région des Laurentides du lancement d’un nouveau programme du gouvernement du Québec, soit le Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP).

Le PAFEMAP vise à augmenter le nombre d’initiatives développées par les petites et moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d’activités physiques chez l’ensemble de leur personnel.

Critères d’admissibilité

Le programme s’adresse aux dirigeants de petites et de moyennes entreprises, aux regroupements d’entreprises et aux consortiums du Québec.

Les critères à respecter sont les suivants :

• être inscrit au Registraire des entreprises du Québec;

• employer de 5 à 499 personnes;

• exercer ses activités depuis au moins deux ans sur le territoire québécois.

À l’exception de celles prévues à la clause 6 du guide des règles et normes.

Projets admissibles

Volet 1 – Aménagement d’installations sportives sur le lieu de travail (limite de 40 000 $) Tout aménagement d’installations sportives sur le lieu de travail (travaux de construction, de rénovation ou de mise à niveau d’installations sportives à usage collectif) dont l’objectif est de favoriser la pratique régulière d’activités physiques chez l’ensemble du personnel.

Volet 2 – Achat de matériel et d’équipement (limite de 20 000 $) Tout matériel et tout équipement sportifs et de plein air, étant des outils accessibles à l’ensemble du personnel, qui permettent d’améliorer l’expérience de la pratique régulière d’activités physiques dans un contexte sécuritaire.

Volet 3 – Organisation et promotion des activités physiques (limite de 20 000 $) Toute activité de sensibilisation, de promotion et d’éducation qui favorise l’engagement de l’ensemble du personnel à la pratique régulière d’activités physiques, qui soutient également l’amélioration de l’offre ainsi que l’organisation, l’encadrement et l’animation des activités physiques.

L’aide financière maximale admissible est de 40 000 $ pour l’ensemble des trois volets. Le demandeur doit apporter sa propre contribution de 20 % du total des dépenses admissibles.

Présentation d’une demande

Pour présenter une demande d’aide financière, vous devez remplir le formulaire prévu à cette fin, y joindre tous les documents requis et transmettre le tout par courriel au plus tard le 31 juillet 2019.

Le programme est maintenant disponible sur le lien suivant: http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques/.

Les entreprises sont aussi encouragées à consultez ce document qui est un outil de référence essentiel et qui apporte des données actuelles sur la pratique régulière d’activités physiques dans le milieu de travail. L’activité physique au travail : des bienfaits pour tous : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Activite_Physique_au_travail_Kino-Qc.pdf