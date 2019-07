272 bateaux inscrits à la Régate ERA

Samedi et dimanche, les 13 et 14 juillet, le bassin olympique de l’île Notre-Dame (parc Jean-Drapeau) accueillera près de 300 athlètes du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Vermont dans le cadre de la 99e édition de la régate Eastern rowing association (ERA).

Presque tous inscrits dans plus d’une épreuve, les représentants de 15 clubs se disputeront des courses en skiff (solo); en deux de couple et de pointe; en quatre de couple et de pointe ainsi qu’en huit. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les imposants clubs de Montréal et Ottawa partiront favoris pour l’obtention du trophée Comstock*, couronnant le meilleur club de l’Association d’aviron de l’Est.

En 1925, pour souligner le 5e anniversaire de la régate ERA, le maire de Brockville (ON), monsieur William H. Comstock, avait fait faire une superbe coupe en argent dont la valeur est inestimable aujourd’hui. Ce trophée a été présenté chaque année depuis cette date.

Samedi matin, de 8 h 30 à 11 h, 113 athlètes, un record pour la régate ERA, entreprendront la fin de semaine par un contre-la-montre en skiff afin d’obtenir un classement les qualifiant pour diverses finales ou demi-finales. Au cours de l’après-midi de samedi, ce sont les jeunes U13, U15 et U17 qui seront en vedette sur le bassin. Dimanche, après les finales de skiff et des vagues de qualifications en matinée, les rameurs Sr, Sr poids légers, U23 et Maîtres se disputeront des finales en équipages de 13 h 20 à 17 h.

Le tout sera couronné par une remise de médailles; la présentation du trophée Comstock* et un BBQ organisé par le Club d’aviron de Montréal.

L’événement est gratuit pour les spectateurs, lesquels sont invités à suivre les courses à bicyclettes avec prudence.

Les renseignements complets, incluant les horaires détaillés sont disponibles dans le site Internet du Club d’aviron Terrebonne (comité organisateur) à l'adresse http://avironterrebonne.ca/era-regatta/. Vous trouverez les résultats au même endroit tout au long de la fin de semaine.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Daniel Aucoin au 514 701-7263 ou au [email protected].