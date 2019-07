Volleyball à la PDM : un 2e championnat régional pour l’équipe juvénile fille en division 3

Les entraîneurs des quatre équipes des Centurions volleyball sont très fiers du travail accompli par leurs joueuses tout au long de l’année. Cette année, l’équipe juvénile a encore eu de très bons résultats.

En effet, cette équipe de l’entraîneur André Savoie a remporté la bannière de la saison, ainsi que la médaille d’or et la bannière du championnat régional en juvénile fille D3.

L’équipe benjamine, également de M. Savoie, a quant à elle terminé en 6e place pendant la saison et en 4e place lors du championnat régional en D3. L’équipe cadette, sous la gouverne de Précillia Julien, a terminé en 6e place lors de la saison et au pied du podium lors du championnat régional en division 3. Pour la 2e équipe benjamine, l’équipe de Laura Luabeya et de Josianne Lefebvre a participé en division 3b et s’est améliorée tout au long de l’année.