Une 10e édition réussie pour le Demi-marathon Mont-Tremblant

Pour sa dixième édition, qui a eu lieu les 10 et 11 août derniers, le Demi-marathon Mont-Tremblant, présenté par Fontaine Santé, a offert une panoplie d’épreuves aux coureurs individuels, en équipe ou en famille.

Au-delà de 2200 coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée avaient ainsi le choix de participer aux épreuves du 21.1 km Skechers Performance, 21.1 km Défi entreprise, 21.1 km Parents-Enfants, 10 km Château Beauvallon, 10 km Défi entreprise, 10 km Parents-Enfants, 5 km de Rona Forget Mont-Tremblant, 5 km Défi entreprise, 5 km Parents-Enfants et finalement, à celles du 1k m des enfants.

La communauté locale impliquée auprès du Demi-marathon

L’organisation a, à nouveau cette année, eu la chance de compter sur l’appui incontesté de la Ville de Mont-Tremblant, qui a encouragé ses employés à s’inscrire au Demi-marathon, que ce soit pour le compléter à la marche ou à la course à pied.

« Nous notons également la participation de madame Chantale Jeannotte, députée de Labelle à l’Assemblée Nationale, au 5 km. Notre organisation est ravie d’avoir le soutien de madame Jeannotte comme fière ambassadrice du Demi-marathon Mont-Tremblant. Elle est un exemple à suivre quant à l’implication communautaire et à l’importance des saines habitudes de vie, des valeurs que nous prônons au Demi-marathon Mont-Tremblant », a mentionné Dominique Langelier, organisatrice de l’événement.

Championnats provinciaux de 21,1 km

Pour la première fois cette année, le Demi-marathon Mont-Tremblant a accueilli une étape de la Coupe du Québec, avec des athlètes d’élite qui en ont mis plein la vue sur le parcours montagneux de cet événement.

Chez les femmes, les Montréalaises ont dominé la course. Meggie Dargis, championne provinciale au 5 km sur route, en était la première à franchir la ligne d’arrivée avec un temps de 1:20:18, son nouveau record personnel, devant Sabrina St-Gelais, championne provinciale au 10 000m (1:21:06) et Bianca Prémont qui avait terminé au 2e rang l’an dernier (1:24:57). Une preuve que le parcours du Demi-marathon Mont-Tremblant est plus que compétitif.

Du côté des hommes, c’est le Montréalais François Jarry qui a remporté les honneurs en bouclant les 21,1 km en 1:08:52 (nouveau record du parcours), suivi de près par Aaron Manning (1:11:50), de Montréal également et Samuel Trudel de Terrebonne (1:15 :19).