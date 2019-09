Laurence Lamer et Logan Boucher l’emportent

La constance de Laurence Lamer (Rosemère) lui a permis de compléter une remontée victorieuse, dimanche le 25 août, à la 14e Invitation junior Graham Cooke présentée par Daigneau, eau de source naturelle en collaboration avec Turkish Airlines, au Club de golf Château Bromont. De son côté, Logan Boucher (Summerlea) a conclu sa deuxième ronde avec deux oiselets pour consolider son avance chez les garçons et s’emparer du titre de la catégorie junior.

Au terme de la première ronde, Emily Romancew (Elm Ridge) était la seule joueuse sous la normale avec une carte de 70 (-2), tout juste devant Laurence Lamer (+1) et Mathilde Denicourt (Pinegrove, +2).

La nouvelle championne n’a pas tardé à s’imposer dès le début de la deuxième ronde pour prendre les devants grâce à deux oiselets, pendant que Romancew signait deux bogueys.

Laurence Lamer maintient le rythme



Laurence Lamer (147, +3) a maintenu le rythme jusqu’au dernier trou, où elle a commis un double boguey, sans toutefois avoir d’impact sur le résultat final. Emily Romancew a quant à elle connu une dure journée sur le terrain du Château Bromont en remettant une carte de +8 pour porter son total à 150 (+6). Marie-Ève Pilon (Montcalm), est venue compléter le top -3 à 154 (+10).

« En général, ça s’est bien déroulé. Je suis vraiment satisfaite de ma performance. Nous avions fait un tournoi ici au début de l’été et mon pointage était plus élevé. Je suis contente de voir que ça a descendu », a souligné Lamer qui a aussi remporté le Championnat U25 disputé à Val des Lacs à la mi-juin. À son avis, l’expérience qu’elle a acquise au fil du temps à cet endroit a fait une différence. « Mon putting a été vraiment fort tout au long de la fin de semaine. Ça fait plusieurs fois que je joue le terrain ici, alors je le connais très bien. J’ai été en mesure de contrôler la vitesse et les lignes pour me démarquer. »

Du côté des garçons



Toujours dans la catégorie junior, nous avons eu droit à une fin de tournoi chaudement disputée du côté des garçons. En tête durant une bonne partie de la journée, Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) a finalement pris le 2e rang, à égalité avec Malik Dao (Summerlea). Une erreur coûteuse au 16e trou a été à l’origine d’un double boguey de Parr lorsque sa balle est sortie des limites du vert. Si les deux joueurs ont enregistré un pointage de +2, Logan Boucher (Summerlea) en a profité pour s’installer confortablement en première place et terminer avec un cumulatif de 142 (-2) afin de confirmer sa victoire.

Selon lui, les compétiteurs ont pu bénéficier de conditions idéales cette fin de semaine au Domaine Château Bromont.

« Ça a été une très belle compétition et j’ai eu du plaisir à y participer avec les autres gars. Je me présente toujours à un tournoi pour gagner et je suis content d’avoir réussi à bien jouer », a-t-il déclaré après la ronde finale.

L’an dernier, Laurent Desmarchais (Vallée-du-Richelieu) avait établi un record de tous les tournois juniors à cet événement en affichant une carte de 62, dix coups sous la normale, en première ronde. Il avait décroché le titre par la suite, tout comme Elizabeth Labbé (Lorette) qui s’est classée à égalité au 7e rang cette année à +15.

Un deuxième titre de suite pour St-Pierre

Une fois de plus, Lydia St-Pierre (Royal Québec) a remporté la compétition dans la catégorie bantam, ce dimanche, comme elle l’avait réalisé en 2018. Cette année, St-Pierre a obtenu un cumulatif de +14 pour défendre son titre devant Anne-Léa Lavoie (Stoneham, +17).

« J’ai mal commencé aujourd’hui (dimanche), mais j’ai su me ressaisir et conclure comme je suis capable de jouer habituellement. Anne-Léa est très bonne et m’a offert une solide opposition. Je n’ai pas bien frappé, mais mon putting a été très bon et ça m’a permis de l’emporter », a souligné St-Pierre, qui a également triomphé au Championnat provincial partie par trous junior, il y a moins d’une semaine, ainsi qu’à la Classique pee-wee et bantam disputée au Grand Portneuf au tout début de la saison junior provinciale.

Du côté masculin, Chad Huber (Whitlock) a été couronné chez les bantams avec un cumulatif de +4. Une performance de quatre coups au-dessus de la normale lui a permis de conserver son avance ce dimanche. Guillaume Paquette (Gray Rocks, +9) ainsi que George Siozos (Rosemère, +10) et Félix Prud’homme (Club Laval-sur-le-Lac, +10) l’ont suivi au classement général.

Pas moins de 160 golfeurs ont pris part à l’action cette fin de semaine. Il ne reste plus qu’un événement à l’horaire du Circuit provincial junior. Le Championnat interrégional se disputera à Stoneham les 14 et 15 septembre prochains.