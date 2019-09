Jeux équestres du Québec: l’équipe Laval-Laurentides-Lanaudière remportera-t-elle à nouveau son titre de Championne?

La 24e édition des Jeux équestres du Québec organisée dans le cadre de Caballista par Cheval Québec, se tiendra du 27 au 29 septembre au Complexe Équestre Bécancour. Plus de 300 cavaliers seront au rendez-vous pour représenter leur région en vue de remporter le titre de région Championne.

La délégation Laval-Laurentides-Lanaudière, dirigée par les chefs d’équipe Coralie Robin, Marie-Josephe Champagne, Vanessa Beaulieu et Caroline Buiset, sera compétitive face aux huit autres régions soit la Rive-Sud, Québec-Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-St-Jean, Sud-Ouest, l’Abitibi-Témiscamingue l’Estrie, l’Est-du-Québec et la région hôte le Centre-du-Québec.

Les Jeux équestres du Québec regroupent cinq disciplines : chasse, épreuves combinées, équitation, dressage et saut d’obstacles. Les cavaliers ont été sélectionnés à la suite de leurs performances durant la saison 2019 sur le circuit régional, pour concourir en équipe, afin de remporter le titre de champion par discipline et toutes disciplines confondues. La plus grande rivale de l’équipe Laval-Laurentides-Lanaudière est sans conteste l’équipe de la Rive-Sud, détentrice du titre 19 fois en 24 ans. Cependant, les cavaliers sont prêts à remettre en jeu le titre de champion remporté en 2018!

Pour connaître la composition de l’équipe Laval-Laurentides-Lanaudière, cliquez sur ce lien. Les compétitions débuteront à compter du vendredi 27 septembre à 8 h et se dérouleront en continu pendant les trois jours jusqu’à la cérémonie de clôture où les équipes gagnantes seront dévoilées.



Pour un complément d’informations, visiter ce lien.