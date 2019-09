L’équipe de hockey Centraide Laurentides affrontera les Anciens Canadiens de Montréal

Joé Bélanger, directeur de la Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville et président d’honneur de l’événement, ainsi que monsieur Pierre Dagenais, joueur de hockey natif de Blainville, étaient réunis pour annoncer la venue de l’équipe des Anciens Canadiens de Montréal au Centre d’Excellence Sport Rousseau. Ainsi, le 7 décembre prochain, l’équipe de hockey locale de Centraide Laurentides affrontera les Anciens Canadiens de Montréal.

Un événement qui redonnera aux plus démunis

Centraide Laurentides a mobilisé différents partenaires pour mettre en place cet événement : les Caisses Desjardins des Laurentides en tant que partenaire philanthrope, l’Armada de Blainville-Boisbriand ainsi que l’agence de marketing Erod. Ces partenaires ont également une volonté de s’impliquer et de contribuer à une activité-bénéfice qui permettra de redonner aux plus démunis de notre communauté.

« Étant un grand amateur de hockey, lorsqu’on m’a demandé d’être président d’honneur de l’événement, c’est avec enthousiasme de j’ai accepté ce rôle. D’autant plus que les Caisses Desjardins des Laurentides appuient la cause de Centraide Laurentides depuis plus de 30 ans. » a souligné monsieur Joé Bélanger en introduction.

Bruce Richardson, entraîneur de l’équipe de Centraide Laurentides

Le 7 décembre prochain, l’équipe de Centraide Laurentides pourra compter sur la présence de Bruce Richardson à titre d’entraineur-chef. « Je suis chanceux, je suis payé pour vivre de passion. Je souhaite la transmettre aux joueurs qui formeront l’équipe de Centraide Laurentides. Mon expérience en tant qu’entraineur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand me permettra de créer une ambiance unique dans le vestiaire et d’amener un professionnalisme à l’équipe. Tous ensemble, nous allons avoir du plaisir à jouer et à redonner à Centraide Laurentides. ».

Qui seront les prochains joueurs dans l'affrontement contre les Anciens Canadiens de Montréal le 7 décembre prochain aux côtés de Bruce Richardson? Les inscriptions débuteront le 30 septembre à 12 h sur notre site Internet.

Pour assister au match et encourager l’équipe de Centraide Laurentides, la vente de billets débutera le 11 octobre prochain . Plusieurs formules sont disponibes : toutes sont détaillées sur le site.

Centraide Laurentides intervient auprès de la collectivité depuis plus de 50 ans en recueillant des fonds destinés à soutenir les organismes communautaires dans les Laurentides. Sur le territoire, ce sont plus de 60 000 personnes qui ont recours à des services offerts par ces organismes communautaires.