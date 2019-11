Quinze Lorrains hnorés pour s'être illustré dans le sport ou la culture

En début de semaine, le conseil municipal de Lorraine rendait hommage à 15 Lorrains s’étant illustrés dans les domaines du sport et de la culture. Des bourses totalisant 5 500 $ ont été remises durant cette soirée de reconnaissance en guise d’appui à ces passionnés.

Voici les récipiendaires d’une bourse : Benjamin Comtois-Rousseau (baseball), Félix D’Arcy (baseball), Florence Dargis (patinage artistique), Laurie-Ann Desormes (athlétisme), Louvia Fleury (basketball), Daniel Fournier (golf, long drive), Laurent Gervais (cyclisme), Simon Gingras (musique), Nico Greer (lacrosse au champ), Justine Lanthier (musique), Léo Richard (échecs), Mylaa Simon-Desloges (vélo de montagne), Édouard Therriault (ski acrobatique, slopestyle), Julianne Tremblay (volleyball) et Émilie Villeneuve (patinage artistique synchronisé).

« C’est toujours une fierté de constater chaque année le nombre de nos concitoyens qui se démarquent sur les scènes nationale et internationale, a souligné le maire Jean Comtois. Cela confirme le dynamisme des Lorrains et leur passion pour le sport et la culture. Les boursiers méritent toutes nos félicitations pour leurs accomplissements remarquables.»

Toute demande de bourse doit être acheminée au Service des loisirs et de la culture entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année en cours. Pour de plus amples renseignements, consulter le site de la Ville ou contacter le Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Sur la photo sont représentés, par rangée:

- Rangée arrière : Louvia Fleury, Félix D’Arcy, Daniel Fournier, Laurent Gervais, Julianne Tremblay, Mylaa Simon-Desloges et le conseiller municipal Jocelyn Proulx.

-Rangée du milieu : La conseillère municipale Diane D. Lavallée, Laurie-Ann Desormes, Léo Richard, Nico Greer et le conseiller municipal Pierre Barrette.

- Rangée avant : La conseillère municipale Martine Guilbault, Florence Dargis, Benjamin Comtois-Rousseau, le maire Jean Comtois, Simon Gingras et le conseiller municipal Patrick Archambault