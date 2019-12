Les Phurax, vainqueurs du 6e tournoi de mini-goalball

Récemment a eu lieu le 6e tournoi de mini-goalball, organisé par l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ), à Saint-Jérôme. Encore une fois, les jeunes participants ont eu l’occasion de démontrer leur évolution et de mesurer leurs apprentissages en mini-goalball, lors de cette compétition amicale.

Dans le cadre du tournoi, plusieurs jeunes ayant une déficience visuelle ont joué avec des amis voyants, à ce sport paralympique spécialement inventé après la seconde guerre mondiale comme moyen de réadaptation pour les personnes devenues aveugles pendant la guerre.

L’ASAQ a tenu à souligner la présence des parents pour le soutien apporté aux jeunes athlètes et leur aide au bon déroulement de l’événement, ainsi que celle d'Alexandra Piché Saint-Louis, Asma Korchi, Gabrielle Gagné, Nathalie Séguin et Nathalie Chartrand "pour leur implication tout au long de la session" et Alain Jalbert, leur "dévoué bénévole".

Voici le classement final :

Les Phurax ont terminé en 1re position, avec 3 parties gagnées et 24 points;

Les Griffons sont seconds, avec 2 parties gagnées et 13 points;

Les Dents de la mer sont 3e, avec une partie gagnée et 8 points;

Et les Cougars sont derniers car ils n'ont gagné aucune partie et terminent avec 4 points.

Les trois meilleurs marqueurs de la compétition sont: Philip Messier (Phurax) avec 18 buts; Maxence Rainville (Phurax) avec 6 buts et Ludovic Charbonneau (Griffons) avec 6 buts.

Une mention spéciale a été faite aux Cougars, pour la course d’orientation à relais qu’ils ont remportée haut la main en finissant très rapidement.

Les résultats du tournoi sont disponibles en format Excel et en PDF sur le site Internet de l’Association. Cette dernière offre, sur une base régulière, l’activité de mini-goalball aux jeunes aveugles et malvoyants âgés de 8 à 12 ans à Montréal, à Québec et à Saint-Jérôme. De plus, le goalball récréatif est offert aux adultes non-voyants, malvoyants et voyants de Montréal et Québec.