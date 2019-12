Ski de fond: le club Fondeurs-Laurentides décroche 27 médailles

Plusieurs athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides ont participé à la course Invitation première neige les 6-7 décembre à Morin-Heights, une course tôt en saison grâce à la collaboration de Sommet Morin-Heights et sanctionné par Nordiq Canada. Les Fondeurs-Laurentides étaient les organisateurs de cette compétition qui a attiré plus de 150 athlètes d’un peu partout en province et de l’Ontario.

Les M16, les plus décorés

Les athlètes des Fondeurs-Laurentides ont brillé à tous les niveaux mais la catégorie la plus décorée par le club a été sans aucun doute la catégorie M16. Thomas Allard-Vertriest (Prévost) a remporté les courses de 8 km en pas classique et en pas de patin remportant 2 médailles d’or.

Son coéquipier Alexandre Cormier (Piedmont) a également remporté l’argent en style libre et le bronze en classique. Finalement Nikolaï Alekseev (St-Jérôme) a terminé en deuxième place en classique. Du côté féminin, Alizé Fargnoli (Morin-Heights) a remporté le bronze en style libre et Anne-Sophie Miron (Ste-Thérèse) faisait de même en style classique.

Dans la catégorie M18 trois athlètes ont réussi un doublé dans les deux styles: Matisse Julien (Laval) à remporté l’argent, Antoine Martin (St-Jérôme) décrochait le bronze et Isabel Izquierdo-Bernier (Montréal) terminait également au 3e rang. Dans la catégorie Open, Xavier Martin (St-Jérôme) est monté sur la 2e marche du podium et son coéquipier Charles Séguin (Laval) décrochait le bronze en style classique. Au 8 km style libre, Erikson Moore (Montréal) terminait en 3e position.

Dans la catégorie M14, Samuel Picard (St-Hippolyte) a remporté l’or au style libre et Olivier Miron (Ste-Thérèse) a obtenu le meilleur temps au style classique. Pour sa part, Chad Walsh (Morin-Heights) décrochait deux médailles de bronze au 2 km de chaque style. Sa coéquipière Naomie Julien (Laval) ajoutait une médaille d’argent au style libre.

Une relève prometteuse

Quelques athlètes de la relève se sont démarqués dans la catégorie M12. Sarah-Ève Picard (St-Hippolyte) a réussi un doublé en or au 2 km classique et libre. Son coéquipier Florent Brière (Val-Morin) faisait de même en remportant l’argent dans les 2 styles. Finalement, Xavier Lafond (Brownsburg-Chatham) terminait au 3e rang en style classique et Antoine Michel (Terrebonne) décrochait le bronze en style libre.

Deux compétition en deux semaines :Thomas Allard-Vertriest a brillé

La semaine d'après, plusieurs athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides ont participé à la 1ère étape de la Coupe Québec les 13-14-15 décembre à Cantley.

Thomas Allard-Vertriest (Prévost) est revenu avec 3 médailles, 2 médailles d’or à l’épreuve par intervalle classique et libre et la médaille d’argent en sprint classique. Son coéquipier Nikolaï Alekseev (St-Jérôme) montait sur la deuxième marche du podium à l’épreuve par intervalle classique.

Dans la catégorie Senior, Cendrine Browne (Prévost) qui revenait d’une blessure, s’est bien classée en terminant en 3e position à l’épreuve par intervalle en style libre. Son coéquipier Ricardo Izquierdo-Bernier (Montréal) se méritait la médaille d’argent dans la même épreuve du côté masculin.

Le club Fondeurs-Laurentides organise la Coupe des Fondeurs en partenariat avec la commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) les 18, 25 janvier ainsi que le 1er février au Centre Notre-Dame 655 rue Fillion à St-Jérôme. Cette course qui est offerte gratuitement à tous les élèves de la CSRDN est la plus grande compétition de niveau scolaire au Canada. Le club encourage ceux qui le souhaitent à venir soutenir les jeunes de la région.