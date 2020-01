À ne pas manquer : le Salon activité physique, santé et plein air

Fort de la première édition, l’organisation du Salon activité physique, santé et plein air revient en grand pour une deuxième année, le samedi 8 février, de 10 h à 16 h au Pavillon sur le Lac du Château Vaudreuil.

La région de Vaudreuil-Soulanges regorge de possibilités et de diversité en ce qui concerne l’activité physique et l’alimentation. Plusieurs de ces options vous seront présentées sous un même toit.

Des dizaines d’experts dans divers domaines touchant la santé, du bien-être et de l’activité physique seront sur place afin de vous présenter leurs produits et services. Peu importe le type d’entraînement qui vous allume et le mode d’alimentation que vous désirez adopter, vous trouverez ce qu’il vous faut. Cours privés, plans alimentaires, entraînement en salle, boutiques de sports, massothérapie, yoga, entraînement à domicile, et plus encore attendent visiteurs.

Il s’agit d’un événement à ne pas manquer pour faire le plein de motivation et débuter l’année du bon pied. Notez que l’entrée est gratuite pour tous.

Pour tous les détails, visitez la page Facebook de l’événement.