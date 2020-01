Coupe des Fondeurs : 645 participants à la première étape

La Coupe des Fondeurs a eu droit à un nombre de participants record à la première étape de la Coupe des Fondeurs de ski de fond, samedi 25 janvier, sur les sentiers des Fondeurs du centre Notre-Dame à St-Jérôme. Le club de ski Fondeurs-Laurentides et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) ainsi que les Caisses Desjardins de la Rivière-du-Nord se sont associées pour la présentation de cette 34e édition. Plus de 645 participants venant du grand public, des écoles de la CSRDN et des clubs de ski de fond de la région ont pris le départ de cette classique hivernale.



Avec les trois courses, c’est toujours au-delà de 1700 jeunes que l’événement rassemble. Avec de nouvelles écoles à la CSRDN, l’augmentation de la participation se fait sentir depuis plusieurs années. Les enseignants contribuent à faire découvrir à leurs élèves le ski de fond. Cet événement est devenu, avec le temps, l’un des plus grands rassemblements de ski de fond au Canada. « Beaucoup de gens s’implique dans cette réussite. Bénévoles, commanditaires, partenaires, enseignants, entraîneurs. C’est vraiment quelque chose de spécial la Coupe des Fondeurs », souligne Martin Richer, responsable la Coupe.

Le site du centre Notre-Dame a accueilli cette première étape de la Coupe des Fondeurs, qui servait de qualification pour la région des Laurentides pour les Jeux du Québec. Le maire de St-Jérôme, Stéphane Maher, était présent pour la remise des médailles. Les membres du club Fondeurs-Laurentides et plusieurs étudiant-athlètes du programme sport-études de la polyvalente St-Jérôme ont bien performé lors de cette course en style classique. Tous les résultats sont sur le site.



Prochain rendez-vous: samedi 1er février pour la 2e étape. Les inscriptions sont ouvertes à tous jusqu’au jeudi 30 janvier sur le site web des Fondeurs-Laurentides.