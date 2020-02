Hockey: les Nordiques affrontent les Lauréats du Cégep de St-Hyacinthe, ce soir

Les Nordiques du Collège Lionel-Groulx ont invité la population à venir encourager l'équipe masculine de hockey qui ont amorcé la première ronde des séries éliminatoires hier, à Saint-Hyacinthe. Cette première ronde des séries, se déroulant sur le format 2 de 3, mettra ainsi en confrontation les Nordiques avec les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Les partisans pourront soutenir leur équipe locale, ce samedi 29 février, à l'Aréna de Blainville, à 19 h 30.

Comme plus jeune équipe de la Ligue du Réseau du sport étudiant du Québec, les Nordiques ont connu un début de saison difficile, mais les derniers matchs de la saison régulière se sont avérés un point tournant avec une poussée surprenante de six victoires en huit rencontres. Les joueurs à surveiller sont Jérémie Gauthier (18 buts -17 passes - 35 points), Mathieu Huard (22 buts -12 passes -34 points), le défenseur vétéran, Arnaud Chouinard (3 buts -12 passes -15 points) et la recrue Alexis Belisle (7 buts - 4 passes -11 points en 10 matchs), sans oublier le gardien de but vétéran, Samuel Boileau.

Champions des séries 2018-2019, les Lauréats savent faire preuve de rapidité et de fougue. Malgré une saison sous les attentes, ils pourraient surprendre. Les Nordiques sont présentement sur une bonne lancée.

Le match se déroulera ce soir, samedi 29 février à 19h30 à l'Aréna de Blainville (au 1009 rue de la Mairie, Blainville (Québec) J7C 4H4). Les billets pour le match sont en vente en ligne.