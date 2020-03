AGA 2.0 du Club d’aviron de Terrebonne ce lundi 30 à 19h

En ce temps où l’isolement volontaire est recommandé, le Club d’aviron de Terrebonne tiendra son assemblée générale annuelle ce lundi 30 mars à 19h par la voie électronique. C’est via la vidéoconférence, et plus spécifiquement, le site Zoom que l’organisme dressera le bilan de sa dernière année aux membres intéressés.

Ceux qui souhaitent y assister pourront le faire via l’application Zoom. Le numéro de conférence sera le : 788 305 171. Et le mot de passe sera le : 020943. Pour être partie prenante de cette activité virtuelle, il faudra se rendre au www.zoom.com et cliquez sur « Se joindre à une réunion » et indiquer les informations citées plus haut.

« Nous suggérons fortement d’ouvrir à l’avance les cinq documents qui vous ont été envoyés le 10 mars 2020, soit l’avis de convocation 2020, le procès-verbal de l’AAM 2019, le rapport annuel 2019, les états financiers 2019, le budget 2020 et le déroulement de l’AAM 2020 », précise Daniel Aucoin du Club d’aviron de Terrebonne.

Précisions aussi que les prix annuels ne seront pas remis ce lundi soir. Ils pourraient plutôt l’être le 26 juin prochain lors du bateau-bouffe, qui sera suivi d’un baptême d’équipements.