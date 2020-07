Blainville inaugure les terrains de tennis Aleksandra Wozniak

Le maire et deux élus du conseil municipal ont procédé, vendredi dernier, à l’inauguration officielle des terrains de tennis Aleksandra Wozniak, situés au Parc équestre, et ce, en compagnie de l’athlète blainvilloise qui s’est illustrée sur le circuit de la Women Tennis Association (WTA) jusqu’en 2018.

En décembre 2019, la Ville avait intronisé Aleksandra Wozniak à son Panthéon des sports et avait annoncé qu’elle donnerait le nom de la joueuse québécoise aux surfaces de tennis du Parc équestre. Si la pandémie de COVID-19 nécessite des mesures de distanciation et empêche les grands rassemblements, l’administration du maire Richard Perreault a quand même tenu à passer de la parole aux actes en honorant cette ambassadrice hors pair de Blainville.

« Depuis sa retraite, Aleksandra redonne aux suivants. Elle partage sa riche expérience dans les écoles primaires du Québec en promouvant son sport et sa grande passion. Elle a aussi entamé une démarche de certification d’entraîneur avec Tennis Canada et elle contribue à former la relève. Aleksandra a été élue au Temple de la renommée de la Coupe Rogers en 2019. C’est la première Québécoise à se hisser jusqu’à la 21e place du classement mondial en 2009. Il était donc parfaitement justifié de lui rendre hommage en donnant son nom aux terrains de tennis du Parc équestre », a déclaré Richard Perreault.

« Je suis touchée par ce beau geste de la Ville de Blainville. Cet hommage est très spécial pour mes parents et moi, car j’ai vécu mes premiers moments sur ces terrains de tennis à Blainville en apprenant à jouer ce beau sport avec mon père. C’est un grand rêve qui a commencé très jeune. Je vais toujours me souvenir de mes débuts ici et du soutien de la Ville de Blainville pendant ma carrière professionnelle. Merci! », a souligné Aleksandra Wozniak.



Une carrière fulgurante



Aleksandra Wozniak a commencé à jouer au tennis à partir de l’âge de trois ans. Sa famille, qui vient de Pologne, a choisi Blainville comme nouveau milieu de vie. Les parents d'Aleksandra ont joué un rôle déterminant dans le parcours de l’athlète, travaillant d’arrache-pied pour lui permettre d’accomplir son rêve. En 2008, elle a remporté son premier titre en WTA à Stanford, passant de la 85e place du classement au 45e rang.



Et en 2009, elle a atteint la 21e place au monde à l’âge de 21 ans. Aleksandra Wozniak a parcouru les tournois internationaux les plus prestigieux jusqu’à ce que les blessures la ralentissent et la contraignent à la retraite à 31 ans.

Le président de la commission des sports, loisirs, famille, aînés et vie communautaire, Patrick Marineau, a tenu à rendre hommage à cette athlète de haut niveau « Le nom d’Aleksandra sera désormais associé au tennis à Blainville. Je suis persuadé que sa carrière et sa détermination sauront inspirer d’autres jeunes Blainvilloises et Blainvillois pour les années à venir », a-t-il conclu.