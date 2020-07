Baseball: les Cardinaux, grands champions de la saison simulée

Les Cardinaux de Sainte-Thérèse remportent le championnat de la LBVQ. Il a été convenu que l’équipe sera nommée les Cardinaux de Ste-Thérèse pour le reste de l’année en cours puisque l'équipe évoluera au parc Ducharme pour toute la durée de la saison et des séries éliminatoires en 2020.

Alors que le calendrier régulier de la dix-neuvième saison de la Ligue de Baseball Majeur du Québec battait son plein le week-end dernier les dirigeants de la LBVQ ont procédé à la simulation du reste de la saison régulière et des séries éliminatoires.

Les Pirates gagnent la saison régulière

Ce sont les Cardinaux de Saint-Jérôme qui sont sortis grands champions de cette saison simulée en 2020. Au terme de la saison régulière, ce sont toutefois les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu qui ont été élus champions, alors que les Blue Sox de Thetford Mines ont remporté le titre dans la division B45.

En séries éliminatoires, le duel 2 de 3 opposait les Brewers de Montréal et les Expos de Sherbrooke ont éeé emportés par l'équipe de Montréal en 3 parties.

Lors du tour suivant, Montréal affrontait donc les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, tandis que le Big Bill de Coaticook s’opposait aux Castors d'Acton Vale. Les Cardinaux de Saint-Jérôme devait se mesurer au Cactus de Victoriaville et finalement les Cascades de Shawinigan rendaient visite aux Blue Sox de Thetford Mines. Montréal en 4 parties, Saint-Jérôme et Coaticook en 6 parties et Thetford Mines à la limite des 7 parties sont sortis vainqueurs de leurs séries.

À l’instar des séries de la saison dernière, les deux affrontements de demi-finales ont atteint la limite des 7 parties. Ce sont le Big Bill et les Cardinaux qui ont accédés à la grande finale. Coaticook débutent la série en force remportant les deux premiers duels à domicile. Leurs rivaux ont toutefois renversé la vapeur s’imposant lors des 4 parties suivantes pour le championnat de 2020 aux Cardinaux de Sainte-Thérèse.

Source : Dominic Lussier, relationniste LBMQ