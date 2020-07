Très bon début de saison pour les Pirates Chevrolet 440 de Laval

Après les neuf premiers matchs de ce calendrier condensé de la Ligue de baseball junior élite du Québec, les Pirates Chevrolet 440 de Laval ont une fiche de 7 victoires et 2 défaites pour une moyenne de ,778.

Au moment de rédiger ce billet, les Pirates détiennent une avance d’un demi-match sur les Bisons de Saint-Eustache au sommet du classement de la division La Cage brasserie sportive de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Au terme de premier segment de la saison, nous avons recueilli les propos de l’entraîneur-chef des Pirates, Mathieu Grange.

« Comme il se doit, nous sommes évidemment des plus satisfaits de notre fiche de 7 victoires et 2 défaites. Notre offensive nous apporte un support important. Olivier Mayrand et Alexandre Denis connaissent d’excellents débuts de saison. De plus, nous pouvons également compter sur d’excellents vétérans tel que, Jacob Carroll, Tyler Havlena, et Mathieu Charlebois. Notre défensive tient le coup et nous en sommes très enchantés », souligne M. Grange.

« Notre personnel de lanceurs nous apporte aussi une grande stabilité chaque soir. Nos partants nous donnent des départs de qualité et notre relève tient aussi bien le fort », ajoute l'entraîneur-chef.

Ce mardi, les Pirates Chevrolet 440 de Laval affronteront le Royal de Repentigny, dans un match qui s'annonce fort intéressant.

« Dans une semaine, du 2 au 8 août prochain, nous affronterons les Bisons de Saint-Eustache lors d’une suite de 5 matchs consécutifs en 7 jours. Ces matchs seront primordiaux pour maintenir notre position au classement de notre division », de dire Mathieu Grange.

Mentionnons qu’Olivier Mayrand occupe le deuxième rang des meneurs de la LBJEQ en ce qui concerne la moyenne au bâton, avec une impressionnante moyenne de ,643. Il est devancé par Alexis Gaudreault des Ducs de Longueuil qui a une moyenne de ,647.