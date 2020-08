Ligue de baseball majeur du Québec: une semaine où tout est possible

Il ne reste que 11 parties à disputer à la saison régulière de la Ligue de Baseball Majeur du Québec et nul ne peut prédire l’issue de cette saison écourtée et qui affrontera qui en séries. La dernière semaine d’activité mettra les pions en place pour les prochains affrontements éliminatoires où les Blue Sox de Thetford Mines tenteront de reconquérir leur titre alors que les huit autres formations voudraient bien leur ravir cette place de choix.

Actuellement, Acton Vale, Victoriaville et Shawinigan sont à égalité en tête du classement général de la LBMQ. St-Jean-Sur-Richelieu peut se joindre à la fête tout comme les Expos qui ont une mince chance de se retrouver au sommet.

Advenant une égalité, voici ce qui est inscrit dans la règlementation de la Ligue à ce sujet. Lorsqu’il y a seulement deux équipes, les résultats de la saison concernent les équipes impliquées. Si l’égalité persiste, le différentiel des points pour et des points contre entre les deux équipes servira. Advenant qu’il y ait encore impasse, le public assistera à un match décisif sur un terrain neutre, alors qu’un tirage au sort déterminera l’équipe receveur.

Division B45: pour l'instant, les Cascades ont l'avantage

Les Cascades de Shawinigan et le Cactus de Victoriaville qui sont actuellement nez à nez avec des fiches identiques de neuf victoires et quatre défaites, luttent pour le titre de la division pouvant être rejoint que par les Expos de Sherbrooke advenant des victoires pour Sherbrooke et des défaites des deux formations jusqu’à la fin. Cependant, s’il y a une triple égalité entre ces trois formations, ce sont les Cascades qui ont actuellement l’avantage puisqu’ils ont vaincu les Expos par de fort pointages. Les Expos et les Cascades s’affronteront dimanche soir à Sherbrooke.

Il y a aussi une congestion en milieu de classement. Les Expos, avec une fiche de sept victoires et six défaites, sont poursuivis par le Big Bill de Coaticook qui montre un dossier de six victoires et sept défaites. Les Blue Sox de Thetford Mines ferment la marche avec une récolte de six victoires et huit défaites.



Les deux formations qui se retrouveront en quatrième et cinquième place feront les frais du cruel "2 de 3" de la Division B45. Actuellement, les Blue Sox sont assurés d’y participer, au mieux, ils pourraient se retrouver à la quatrième place devant Coaticook. Le Big Bill rend visite aux Expos vendredi soir, une rencontre qui sera fort intéressante pour le classement final.

Voici l’horaire impliquant ces formations :

Division Louisville Slugger: les Pirates talonnent les Castors

Les Castors d’Acton Vale sont actuellement en tête avec une fiche de huit victoires et trois défaites. Ils sont suivis de près par les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu qui montrent un dossier de sept victoires et cinq défaites. Dès jeudi soir, il sera possible de savoir qui sera le tenant du titre de division puisque les Castors rendent visite aux Pirates. Une victoire d’Acton Vale leur assurerait le premier rang devant leurs rivaux.

Pour les positions trois et quatre, actuellement occupées par les Cardinaux de Sainte-Thérèse avec une fiche de trois victoires et huit défaites et les Brewers de Montréal avec un dossier de trois victoires et dix défaites, il faudra attendre les deux duels entre ces formations mardi et jeudi, soit les deux derniers pour Montréal alors que Sainte-Thérèse reçoit aussi Acton Vale et St-Jean-sur-Richelieu ce week-end.

Voici l’horaire impliquant ces formations :

Format des séries éliminatoires

Le format de la saison régulière ayant dû être adapté en raison des circonstances que l’on connait, il n’y aura que de légères modifications pour les séries éliminatoires. Voici comment se dérouleront les affrontements expliqués ronde par ronde.

Ronde qualificative « 2 de 3 » : Une série au meilleur de trois rencontres sera jouée afin de départager la quatrième et la cinquième position de la division B45. Le vainqueur de cette série affrontera alors l’équipe qui aura terminé à la première position de cette même division lors de la ronde quart de finale.

Séries quart de finale : Cette ronde éliminatoire sera disputée à l’intérieur des deux divisions respectives au moyen d’une série « 3 de 5 », contrairement à « 4 de 7 » par le passé. Les équipes ayant terminé à la première position de leur division respective affronteront celles qui ont terminé à la quatrième position, alors que les équipes de deuxième et troisième places se disputeront la victoire.

Séries demi-finales : Un classement sera établi à partir des quatre équipes gagnantes des quarts de finale, en suivant l’ordre du classement général de la saison régulière. Pour les demi-finales, on reviendra alors à un format « 4 de 7 ».

Série finale : Les deux vainqueurs des demi-finales lutteront pour le titre de champion des séries 2020 dans un affrontement au format « 4 de 7 ».