Championnats québécois de cyclisme: deux athlètes lavallois se distinguent

Deux coureurs lavallois se sont distingués dimanche lors de l'épreuve reine des Championnats québécois de cyclisme sur route élites 2020, la course en ligne. Sur le parcours de Baie-Comeau, Stéphanie L'Espérance (Espoirs Élites Primeau Vélo) et Matisse Julien (Hot Tubes Development Cycling Team) ont mis la main sur le maillot de champion québécois.

Le peloton de coureuses féminines était relevé cette année. Avec une cuvée de coureuses juniors talentueuses et plusieurs grands noms du cyclisme féminin chez les seniors, la table était mise pour une course spectaculaire du début à la fin.

Dès le premier tiers de la course, le peloton s'est détachée. Un groupe d'une vingtaine de coureuses juniors et seniors s'est rapidement emparée d'une avance confortable sur le reste du peloton. Mentionné précédemment, les coureuses Luce Bourbeau et Emma Delisle ont pris la poudre d'escampette, mais le groupe de 19 coureuses est resté soudé durant les trois tours suivants.

Stéphanie L'Espérance sacrée championne au bout de 73,8 km