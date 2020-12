La saison du patinage extérieur arrive à Sainte-Thérèse

L’arrivée des températures froides est signe que la saison du patinage extérieur est à nos portes!

Les amateurs de patin peuvent se réjouir, les équipes de la municipalité de Sainte-Thérès s’affairent à préparer les 8 patinoires, les 8 étangs glacés et l’anneau de glace accessibles sur le territoire. Leur ouverture est prévue dès que les conditions le permettront.

Toutefois, étant donné la situation entourant la COVID-19, les patineurs devront suivre les diverses consignes émises par la Santé publique.



Mesures en vigueur

Les utilisateurs devront respecter le nombre maximal de personnes autorisées sur les patinoires et dans les chalets.

Les utilisateurs devront respecter la distance de deux mètres entre eux.

Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans les chalets.

Hockey

Les patinoires seront divisées en quatre zones.

Deux utilisateurs seulement pourront jouer ensemble dans chaque zone.

Le port du casque protecteur avec visière complète et du protège-cou sera obligatoire.

Patin libre

Les utilisateurs devront respecter le sens de circulation indiqué par les flèches aux entrées des patinoires.

Veuillez également noter qu’exceptionnellement pour cette saison, la patinoire de hockey du parc Lionel-Bertrand sera déplacée au parc Saint-Jacques, situé à quelques minutes de marche.



« L’hiver s’installe rapidement, profitons-en pour sortir nos patins et jouer dehors! Il est évident qu’il y a plus de restrictions cette année, même sur nos patinoires, ce qui demande la collaboration de tous et chacun. Ensemble, mettons les efforts pour éviter la propagation du virus. Je suis convaincue qu’il y a toujours moyen de s’amuser, et j’ai confiance que les

Thérésiennes et les Thérésiens, comme à leur habitude, sauront respecter les consignes », souligne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Rappelons que le plaisir de patiner sur les patinoires extérieures résulte d’une grande logistique. De nombreux facteurs, dont l’impondérable météo québécoise, doivent être considérés afin qu’elles soient praticables. Dès leur ouverture, l’état des patinoires sera mis à jour chaque mardi et vendredi sur le site web de la municipalité de Sainte-Thérèse.