La MRC des Laurentides et le P’tit Train du nord rappellent les activités hivernales autorisées selon les différentes sections 

Pour des raisons importantes de sécurité, la MRC des Laurentides et la Corporation du P’tit Train du Nord tiennent à rappeler à la population de bien respecter les différentes activités hivernales autorisées selon les différentes sections de la piste linéaire.

En effet, pour éviter de compromettre la sécurité des différents usagers, il est crucial que ceux-ci respectent l’usage selon les tronçon à savoir :

Km 0 à 45 (St-Jérôme à Val-David) : ski de fond, marche, raquette et vélo à pneus surdimensionnés ; ∙ Km 46 à 68 (Val-David à Saint-Faustin-Lac-Carré) : motoneige uniquement ;

Km 70 à 99 (Saint-Faustin-Lac-Carré à La Conception): ski de fond, marche, raquette et vélo à pneus surdimensionnés;

Km 107,5 à 200 (Labelle à Mont-Laurier) : motoneige. Présentement fermé pour une durée indéterminée par manque de neige au sol.

Carte des activités hivernales

Tout récemment, il a été possible d’observer la présence de motoneigistes dans des secteurs interdits à la motoneige ainsi que des skieurs et marcheurs dans des secteurs réservés à la motoneige.

Les activités hivernales sont réglementées et les contrevenants s’exposent à des amendes. De plus, il est important de souligner que le non respects des usages représente des risques très important d’accidents pour les usagers. Les activités permises sont clairement indiquées par des panneaux de signalisation selon les différentes sections.

La MRC des Laurentides et la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord tiennent à remercier tous les usagers de leur collaboration au respect de la signalisation. Il en va de la sécurité de tous!