Ça bouge à Sainte-Thérèse à l’arrivée du Mois TOUGO

Même en temps de pandémie, la Ville de Sainte Thérèse reste active et invite la population à en faire autant. Du 1er au 30 avril, des activités gratuites et du contenu provenant de la plateforme montougo.ca seront partagés avec les Thérésiennes et les Thérésiens, afin de les encourager à poser des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement.

« Peut-être qu’en avril on ne se découvre pas d’un fil, mais c’est le moment idéal pour découvrir sa ville! À Sainte-Thérèse, nous avons la chance d’avoir de magnifiques parcs et sites d’activités où il est possible de pratiquer différents sports et s’entraîner en plein air! Profitez de ce mois qui mise sur les saines habitudes de vie pour en intégrer de nouvelles à votre routine et sortez prendre l’air, c’est bon pour le cœur, le corps et la tête! », souligne madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Concours : Les parcours Boomerang vous font bouger!

Parcourez en famille, en couple ou en solo l’un des parcours Boomerang à Sainte Thérèse et envoyez une photo de votre promenade à l’adresse [email protected] therese.ca pour courir la chance de remporter un des trois paniers-cadeaux d’une valeur de 180 $ chacun. Les parcours Boomerang sont des trajets balisés de course et de marche qui offrent chacun deux options de distance :

• Deux trajets ont comme point de départ et d’arrivée le parc De Sève (4,9 km et 2,2 km).

• Deux trajets ont comme point de départ et d’arrivée le parc Saint-Pierre (5,1 km et 2,3 km),

Découvrez les cartes des trajets en visitant le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Parcours de course et de marche Boomerang. Détails et modalités du concours au www.sainte-therese.ca.

Conférence virtuelle et Facebook Live

Que ce soit pour réduire son empreinte écologique, par souci du bien-être animal ou pour la santé, de plus en plus de gens veulent se tourner vers une alimentation végétale. Apprenez comment cuisiner davantage de végétaux dans le plaisir et la durabilité avec Caroline Huard le jeudi 8 avril, à 19 h sur Zoom.

Caroline est une cuisinière végane qui a le désir de communiquer, par une approche décomplexée, que la cuisine végétale peut être accessible à tous. Elle collabore, entre autres, à l’émission Moi j’mange diffusée à Télé-Québec et au Magazine Véro. En participant à la conférence, il seraa possible de remporter une copie de son livre Loounie cuisine. L’inscription est obligatoire au loisirs.sainte-therese.ca et la Carte citoyen est nécessaire pour ce faire.

Pour clore le Mois TOUGO, l’équipe de Cardio Plein Air organise le Rendez-vous actif TOUGO, un entraînement de 45 minutes gratuit sous forme de Facebook Live, le dimanche 2 mai à 10 h 30.