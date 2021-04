La dernière année nous a particulièrement rappelé l’importance et les bienfaits du sport et de l’activité physique autant pour notre santé physique que mentale. Du 2 au 12 mai, Loisirs Laurentides invite la population à prendre le temps de bouger aux quatre coins du Québec dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP).

Sortir à vélo, jouer une partie de tennis, prendre une marche avec les enfants, faire de la course à pied, il existe plusieurs façons de bouger même si nous devons respecter les mesures sanitaires reliées au palier d’alerte de la région des Laurentides.

Grâce à ses commanditaires, Loisirs Laurentides fera le tirage de nombreux prix de participation. Pour participer, bougez, prenez-vous en photo et inscrivez-vous sur le site Web de la JNSAP (www.jnsap.ca).