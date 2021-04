Les six clubs de soccer de Laval se regroupent en deux nouveaux clubs

Dans le cadre du Programme de reconnaissance des clubs par Canada Soccer et à la suite d’un commun accord entre les clubs lavallois, l’ARS Laval et la Ville, les six clubs du territoire lavallois seront regroupés pour en former deux, Est et Ouest.

En effet, d’ici la fin de l’année, les clubs existants seront dissous pour former les deux nouvelles entités. Cette décision, qui est considérée comme positive pour le milieu, permettra d’assurer l’accessibilité du soccer aux citoyens.

« Ce regroupement des clubs favorisera l’accessibilité du soccer pour les jeunes. Ils peuvent ainsi pratiquer leur sport près de la maison, selon leur niveau de jeu et en fonction de leurs ambitions. C’est une très bonne nouvelle pour les familles lavalloises! », mentionne Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers des loisirs et des sports.

Ainsi, l’offre de services à Laval en matière de soccer passera dorénavant par deux entités. Le club de l’Ouest, le FC Laval, est déjà officiellement en activité en vue de l’été 2021 et regroupe les anciens clubs Fabrose, Delta et Chomedey. Les trois clubs de l’Est, soit Monteuil, Centre-Sud et Étoiles de l’Est, feront place à un nouveau club à partir de l’automne 2021.

Les deux nouveaux clubs doivent adopter les meilleures pratiques en matière de saine gestion financière et de gouvernance. La mise en commun des ressources engendrera également des économies d’échelle qui permettront aux clubs d’investir davantage dans leur offre de services aux citoyens.

La Ville salue le travail des clubs ainsi que celui de l’ARS Laval et souligne que cette transformation se fait au bénéfice de l’offre de services aux citoyens et, plus concrètement, de celle dédiée aux enfants qui pratiquent ce sport.

Du soccer plus accessible

Lors de la saison estivale 2021, la Ville continuera de mettre ses infrastructures intérieures et extérieures à la disposition des clubs et travaillera de concert avec ces derniers pour assurer une transition fluide. Chaque club établira son horaire ainsi que ses lieux de pratique, puis communiquera avec les parents à cet effet. Pour les joueurs en bas âge, le principe de proximité géographique sera prépondérant afin que chaque joueur puisse jouer dans son quartier.

Inscriptions en cours

Les inscriptions pour la saison d’été 2021 sont déjà en cours. Les joueurs des anciens clubs de l’ouest de Laval, regroupés au sein du FC Laval, pourront s’inscrire directement via le site Web du FC Laval. Les joueurs des clubs de Monteuil, Centre-Sud et Étoiles de l’Est pourront s’inscrire directement auprès de leur club respectif pour la saison d’été – la dernière avant le regroupement dans le nouveau club de l’Est.

À propos du Programme de reconnaissance des clubs

Mis en place en 2019, le Programme de reconnaissance des clubs est une initiative de Canada Soccer soutenue par Soccer Québec. Il a été conçu dans le but de guider les clubs de soccer à travers le pays vers les meilleurs principes de développement organisationnel. Il s’agissait pour le milieu lavallois d’une occasion de revoir l’offre de services en soccer sur le territoire.