Lancement de la saison du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord 

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est maintenant prêt pour son ouverture officielle sur toute sa longueur, soit 10 jours plus tôt que les autres années.

Grâce à la bonne collaboration de tous les partenaires, en particulier les villes et MRC, les 234 km du P’tit train du Nord sont fins prêts pour accueillir les usagers. Le bureau d’accueil et boutique Station Km 14 à la gare de Prévost ouvrira également pour permettre aux usagers de se renseigner et de choisir un vêtement ou un objet aux couleurs du P’tit Train du Nord.

Nouveauté cette année, des bornes de recharge seront mises à la disposition des usagers pour permettre de recharger les vélo à assistance électrique. Ce projet de borne (le premier prototype au Canada) est rendu possible grâce à un partenariat avec Tourisme Laurentides et l’entreprise Halt.

Des vacances hors du commun

Pour plusieurs résidents qui ne connaissent pas leur joyau qui les amène de village en village, ce sera un été de découvertes. Les vacances et les congés se transformeront en petites balades en famille, pique-nique à proximité, sorties du jour et explorations du territoire.

Pour des escapades d’une ou plusieurs nuits, on vous invite à profiter du service de navette qui vous amène vers d’autres secteurs à découvrir.

Le transport de bagage à votre hébergement est aussi bien utile pour une balade en toute légèreté. Réservez vite auprès des Autobus Le Petit train du Nord

Par le plein air, plusieurs s’évaderont sur le sentier

Faire une randonnée sur Le P’tit Train du Nord est une expérience énergisante qui allie le plaisir, l’activité sportive et la découverte.

Le secteur du tourisme reprendra ses activités, nous aurons le goût d’explorer la grande région des Laurentides traversée par cette Route Verte unique, ce Grand Sentier qu’est le P’tit Train du Nord.

Aussi, avant de prévoir un trajet, il est important de consulter l’onglet, conditions du sentier, en page d’accueil.

Des travaux d’améliorations et de mises à̀ niveau sont prévus cette saison.