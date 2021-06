Reprise progressive des activités sportives et récréatives

Loisirs Laurentides estime que la reprise des activités sportives et récréatives annoncée la semaine dernière par la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest est une très bonne nouvelle pour tout le Québec, particulièrement pour la région des Laurentides.

Dès le 25 juin, il sera possible d’organiser des tournois et des compétitions pour tous les paliers d’alerte. Ces événements devront se tenir à l’extérieur et il sera permis d’accueillir des spectateurs, conformément aux mesures concernant les rassemblements extérieurs dans un lieu public.

« Déjà de passer au palier orange était une nouvelle bien accueillie par la population. Le fait de déconfiner les activités sportives et récréatives vient donner de l’espoir à tous les athlètes, organisateurs et bénévoles qui souhaitaient cette reprise depuis bien longtemps », affirme la directrice générale de Loisirs Laurentides, Élaine Lauzon.

Mme Lauzon salue la résilience des athlètes et de toutes les personnes qui ont été affectés par la pandémie. « Les gestionnaires des clubs et associations sportives et récréatives ont fait preuve d’une grande détermination et d’imagination pour venir à bout de poursuivre leurs activités malgré la situation. Cette annonce constitue la lumière d’un long tunnel qu’ils ont eu à traverser », mentionne Mme Lauzon.

Mme Lauzon rappelle qu’en temps de Covid. Loisirs Laurentides soutient les organismes non seulement au niveau sportif et récréatif, mais aussi au niveau culturel, plein air et camps de jour.