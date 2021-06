Jour de rentrée chez les Hawks de Mirabel

Hier était journée de première chez les Hawks de Mirabel et pour l’occasion, l’équipe avait convié les jeunes joueurs de DEK hockey à assister au premier entraînement de l’équipe et une cinquantaine de jeunes ont répondu à l’invitation des dirigeants.

Ce premier entraînement s’est déroulé à rythme d’enfer et il ne fallut peu de temps pour réaliser le degré d’engagement des nouvelles recrues des Hawks. « Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’entrain et d’intensité pour un premier entraînement. Tous étaient très motivés et désireux de travailler avec leurs nouveaux coéquipiers. Rapidement, une belle chimie s’est installée entre les membres de l’équipe », déclarait le directeur-gérant de l’équipe Mikael Lajeunesse.

Il s’agissait aussi de journée de vote chez les Hawks et à l’unanimité, les joueurs ont désigné Mathieu Duguay comme capitaine en raison de sa grande expérience, de son leadership et de sa capacité à rallier les troupes. Ses assistants seront Alexandre Richer et Gaël Lumbwele.

De nombreux joueurs avec du potentiel

Plusieurs recrues ont attiré l’attention des vétérans et des dirigeants de l’équipe. Dans un premier temps, Nicolas Poulin a fait écarquiller bien des yeux. Ceux qui le connaissaient moins étaient très surpris du talent de ce jeune joueur qui est dans une splendide forme physique. Nicolas ne savait pas trop dans quoi il s’embarquait, mais a rapidement été charmé par le sérieux démontré par l’organisation qui lui a fait signé un contrat.

Pour le capitaine Mathieu Duguay, il ne fait aucun doute que ce jeune joueur connaîtra beaucoup de succès chez les Hawks. Si Nicolas Poulin s’est mérité le titre de recrue de l’année dans la LNAH, il pourrait bien en faire de même dans la LNHB s’il maintient le rythme. En voilà un qui pourrait bien avoir passé sous le radar de plusieurs organisations sauf celle de Mirabel qui, faut-il le préciser, l’avait vu évoluer régulièrement avec les Pétroliers du Nord.

Un autre jeune dont l’organisation est très fière est Jean-Simon Robidoux. 98ième sélection au repêchage, Jean-Simon est en progression constante au DEK. L’organisation souligne avoir des attentes élevées en ce jeune joueur et avoir beaucoup aimé ce qu’elle a vu lors de ce premier entraînement. Jean-Simon a une excellente attitude et il est facile de constater que le jeune a soif de succès.

Le retour des vétérans

L'organisation souhaite également souligner la performance et l’attitude enjouée des vétérans de l’équipe. Pour plusieurs, il s’agit d’une étape de remise en forme après une longue pause. Comment ne pas remarquer l’habileté d’Alexandre Richer ou la rapidité des mains du vétéran Sébastien Lajeunesse qui n’a rien perdu de sa touche de marqueur? L’engagement et l’entrain des vétérans comme Mathieu Duguay, Benoît Jutras et Simon Bellefleur a fait en sorte que tous ont repoussé les limites tout en s’amusant et ce, au plaisir des partisans présents.

Les Hawks disputeront leur premier match préparatoire vendredi à St-Léonard d’Aston puis en disputeront deux autres à Mirabel les 9 et 11 juillet. Le premier match local de la saison aura lieu le 16 juillet.