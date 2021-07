Une première saison dans la LNHB pour les Hawks de Mirabel

Les Hawks de Mirabel viennent de terminer leur préparation en vue de la première saison de la LNHB et contrairement à leurs rivaux, lors des matchs préparatoires, les dirigeants de l’équipe ont fait jouer toutes les recrues en plus de trois joueurs invités. Il sera maintenant l’heure de prendre de grandes décisions afin de réduire la formation et établir l’alignement final de l’équipe.

Les deux matchs de hier face aux Lynx de Victoriaville auront servi à évaluer certains joueurs qui auront un rôle vraisemblablement plus effacé au sein de la formation. Notons la présence du jeune Nathan Dulmaine âgé de seulement 18 ans qui a fait belle figure lors des deux parties malgré un niveau élevé de jeu.

Fidèle à sa réputation Karl Léveillé a de nouveau ouvert la marque lors de chacune des deux rencontres qui se sont toutefois soldées par des défaites de 7 à 3 et 6 à 2. La marque n’est certes pas représentative de l’allure des deux rencontres car les Hawks ont contrôlé le jeu pendant de longues périodes. Erreurs bêtes, manque de concentration et manque d’opportunisme auront eu raison des Hawks, selon les entraîneurs.

Il s’agissait d’une première partie pour Nicolas Poulin qui se remettait d’une blessure. Il aura exercé une présence physique tout au long des deux parties en plus de s’inscrire à la marque lors de la deuxième partie. Les pénalités ont encore été nombreuses et ont fait mal aux locaux. Les esprits se sont échauffés lors de la deuxième partie et il s’en fallut de peu pour que la situation ne dégénère.

Les frères Lubwele, Benoit Jutras et Alexandre Richer étaient indisponibles hier contre Victoriaville, mais seront de la formation quand la cloche tintera vendredi.

Lancement officiel

En entrevue d’après match, le directeur gérant Mikael Lajeunesse tentait de relativiser les choses et y allait d’une analyse posée de la rencontre. « Nous avons une fois de plus connu d’excellents départs, mais nous avons laissé les visiteurs revenir de l’arrière. La confiance devient alors fragile. Nos gardiens doivent élever leur niveau de jeu on ne se le cachera pas. Vendredi marquera le début de la saison face à Joliette et ça fait un bout que nous attendons cette partie. Nous aurons une formation complète et nous serons prêts », déclarait Lajeunesse.

Vendredi prochain marquera le lancement officiel de la saison des Hawks. Les dirigeants de l’équipe ont planifié une soirée qui débutera par un tailgate party avec animation, bars et comptoirs de restauration. Le tailgate sera suivi d’une présentation spéciale des joueurs avant le début de la partie. Après les 3 parties, un groupe musical se chargera de faire perdurer la soirée. Les billets seront disponibles à la porte.