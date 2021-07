Premier rang de la LNHB à l’enjeu aujourd'hui pour les Hawks de Mirabel

Après avoir connu une dernière fin de semaine assez faste, les Hawks de Mirabel seront de retour en action vendredi à Sherbrooke. Il s’agit d’une grosse soirée pour les hommes de Mickael Lajeunesse puisque le premier rang de la LNHB sera à l’enjeu.

En effet, les formations de Mirabel et Sherbrooke cumulent 7 points chacune après 4 matchs de saison régulière. D’un côté, la formation mirabelloise est menée par le brio offensif d’Alexandre Daraîche-Richer et Nicolas Poulin qui comptent respectivement 5 buts à leur fiche. Poulin n’a toutefois que deux matchs à son actif. Le dangereux Karl Léveillé a quant à lui 5 points dont 4 buts à sa fiche.

Les Hawks de Mirabel peuvent compter sur une formation lourde et robuste composée de vétérans et de jeunes jambes qui se complètent à merveille. Plusieurs joueurs ayant des rôles plus effacés contribuent également au succès de l’équipe. Pensons à Dominic Talbot-Tassi, Mathieu Duguay et Benoit Jutras trois des leaders de l’équipe ou aux frères Gaël et Terrence Lubwele deux joueurs au physique très imposant. Les jeunes Robidoux, Bellemare et Saint-Louis ne cessent de prendre du galon au sein de la formation qui voit ses deux gardiens Hugo Talbot-Tassi et Mathieu Marineau-Croteau repousser les attaques des adversaires. Le premier match de vos Hawks est donc prévu pour 21:20 au CHBS rue Bertrand-Fabi à Sherbrooke.

De l’autre côté, la formation sherbrookoise mise sur 11 jeunes joueurs de moins de 23 ans et est menée à l’attaque par Gabriel Berthelot-Couture étant premier au chapitre des mentions d’aide dans la LNHB avec 10 passes. Mykael Létourneau compte quant à lui 7 points dont 3 buts.

Un deuxième match la même soirée

Si les Hawks croyaient leur soirée de travail terminée, ils n’auront guère le temps de chômer puisqu’à 22:40, soit 15 minutes après leur match contre Sherbrooke, ils devront se mesurer aux Harfangs de Québec qui ne seront pas à prendre à la légère eux qui occupent le 5 ième rang de la LNHB avec une récolte de 5 points. À l’attaque, les Harfangs peuvent miser sur Jeremy Plourde qui a déjà 7 points en banque. Son coéquipier Antoine Fortin compte 6 points à sa fiche dont 3 buts.

Les Hawks disputeront donc 2 matchs fort importants qui pourraient changer l’allure du classement général de la LNHB. Chez les Hawks, l’entraineur Mickael Lajeunesse a bon espoir que ses ouailles répondront présent au moment où la balle touchera le sol.

Les Hawks seront de retour au Centre HBLL le 13 août afin d’y disputer leur second programme local face aux formations de Boucherville et Granby.