Les Hawks de Mirabel comblent leurs partisans

Les Hawks de Mirabel cherchaient à se positionner au premier rang de la division ouest alors qu’ils avaient la visite du Bleu et Or de Boucherville et des Mustangs de Granby vendredi soir. C’est devant une imposante foule que les hommes de Mickael Lajeunesse ont à nouveau imposé leur loi au Centre Hbll.

Ce ne fut pas une mince tâche, mais les Hawks sont encore une fois venus à bout de la formation de Boucherville, mais cette fois lors des tirs de barrage. Bien que les visiteurs eurent pris les devants, les Hawks ont frappé deux fois en moins de 5 secondes assénant un solide coup aux visiteurs. Alex Daraîche-Richer ainsi que Nicolas Poulin s’inscrivaient au pointage avant que Dominic Talbot-Tassi ne porte l’écart à 2 buts.

Évoluant avec un joueur en plus, les visiteurs allaient réduire l’écart et retirer leur gardien pour finalement créer l’égalité avec 9 secondes à jouer. La marque était donc de 3 à 3. Incapables de faire de maîtres en prolongation, c’est en tirs de barrage que l’issue de cette rencontre allait être scellée.

Le gardien Hugo Talbot-Tassi élevait alors son jeu d’un cran stoppant tour à tour les tireurs de la formation de Boucherville tandis que Sébastien Lajeunesse et Jean-Simon Robidoux réalisaient des feintes magistrales procurant alors la victoire aux Hawks semant ainsi la joie dans une foule survoltée.

Le vent dans les voiles

Le second duel opposait les Mustangs de Granby aux Hawks de Mirabel. Les Mustangs optèrent pour une formation plus robuste et beaucoup plus lourde qu’à leur premier duel de la soirée face à Boucherville. Du côté des Hawks, on envoyait dans la mêlée la nouvelle acquisition de l’équipe soit le gardien Mathieu Jobin.

La vitesse des Hawks allait se révéler un avantage de taille dans ce duel pour la première place de la division ouest de la LNHB ponctué de nombreuses pénalités mineures. Une fois que Terrence Lubwele eût inscrit le premier filet des siens, Alexandre Daraîche-Richer inscrivait deux buts portant alors la marque à 3-0. Les Mustangs réduisaient toutefois l’écart lors d’une supériorité numérique à 10:16 du second engagement.

Une fois leur gardien retiré au profit d’un attaquant supplémentaire, les Mustangs en profitèrent pour porter la marque à 3-2, mais le brio du jeune gardien mirabellois mettait ensuite fin aux espoirs des visiteurs qui voyaient ainsi le premier rang leur filer entre les mains.

Chez les Hawks, on était très fiers de la performance de toute l’équipe qui a fait preuve de beaucoup de caractère malgré les nombreuses blessures qui sont survenues suite à des coups de bâton, des gestes de rudesse, des contacts par derrière. N’eût été du brio de Mathieu Jobin devant la cage des siens, la marque aurait pu être fort différente. Jobin livrait une prestation magistrale lui valant la mention du joueur le plus utile du second match des Hawks de Mirabel qui recroiseront le fer avec les Mustangs à Granby vendredi prochain.

HawksBits

Entre les parties du programme de vendredi, les Hawks de Mirabel ont fait de nombreux heureux chez les jeunes joueurs de DeK en les envoyant sur la surface pour disputer un match de 10 minutes. Les jeunes joueurs de 10 à 12 ans ont vécu une belle expérience et ont pu visiter la chambre des joueurs des Hawks et en sont ressortis le sourire au visage espérant peut-être un jour porter les couleurs de leurs favoris.

Échos de vestiaire

Alexandre Daraîche-Richer terminait la soirée avec 3 buts. En véritable leader, Daraîche-Richer préférait mettre de l’avant la performance de l’équipe avant la sienne. « Si l’équipe va bien, je vais bien. Je ne me concentre pas vraiment sur mes performances personnelles, car c’est en équipe que nous remportons la victoire », déclarait-il à l’issue de la rencontre.

L’entraîneur Mickael Lajeunesse était quant à lui très fier des siens. « Face à Boucherville, nous avons terminé le match à 8 joueurs Nicolas Poulin et Mathieu Duguay ayant souffert de blessures. Mes gars ont montré beaucoup de caractère et ce sont 2 points importants que nous sommes allés chercher. Contre Granby, nous avons contrôlé le jeu à 3 contre 3, mais Les Mustangs ont profité de leurs chances en avantage numérique. Nous savions qu’ils avaient un excellent avantage numérique, mais les gars ont fait le travail. Mathieu Jobin est un gros ajout à notre équipe. On savait à quoi s’attendre de lui et il a été excellent ce soir. Nous avons récolté 4 points très importants et je suis très fier de mes joueurs ce soir. »

Les Hawks disputeront donc leurs deux prochaines rencontres face à Joliette et Granby au Centre de Dek Dix-10 à Granby vendredi prochain le 20 août alors que la consolidation de la première position de la division ouest sera à l’enjeu. Si Les Hawks terminaient au premier ou au second rang, ils obtiendraient congé lors de la première fin de semaine des séries éliminatoires les 27 et 28 août. Les duels de la prochaine fin de semaine seront donc déterminants pour la suite du calendrier des Hawks.

Les Hawks désirent remercier les nombreux partisans qui ont assisté aux rencontres hier soir et qui ont fait de cette soirée un autre franc succès.