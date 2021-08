Priscilla Gagné sera porte-drapeau du Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo

L'étoile de parajudo Priscilla Gagné a été choisie porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo le 24 août.

Actuellement deuxième ceinture mondiale dans la catégorie des 52 kilos, l'athlète en est à ses deuxièmes Jeux paralympiques.

Lors de ses débuts à Rio 2016, elle avait pris le cinquième rang du classement.

En 2018, sa médaille de bronze lui a valu d'être la première Canadienne à monter sur le podium des championnats du monde de parajudo.

Elle a également remporté deux médailles d'argent aux Jeux parapanaméricains (2015 et 2019).

« Je rêve d'aller aux Jeux paralympiques depuis que j'ai dix ans et avoir l'honneur de porter le drapeau dépasse mes rêves les plus fous, confie la judoka de 35 ans. Pour moi, ça représente l'unité dans la diversité, la force et la résilience, mais aussi un espoir de quelque chose d'encore plus grand. J'espère que les enfants avec un handicap y verront une source d'inspiration pour rêver toujours plus grand, ne pas écouter quand on leur dit non, et faire équipe avec ceux qui croient en eux. »