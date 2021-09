Des ateliers de skate offerts aux jeunes ados de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’offrir deux nouveaux ateliers de skate aux adolescentes et adolescents thérésiens. Ces activités sont gratuites et se dérouleront les 10 et 24 septembre, de 18 h à 20 h au Skate Plaza du parc Ducharme.

Les ateliers permettront aux participants de se perfectionner ou simplement de s’initier à ce sport. Deux instructeurs seront sur place afin de donner des conseils aux jeunes et faire des démonstrations. Aucune inscription n’est requise, pour participer il suffit d’apporter son skate, son casque, ses protège-genoux et ses protège-coudes.

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir ce type d’activité dans le respect des mesures en vigueur. Ce sera un bon moment pour les adolescents de se retrouver et de bouger tout en s’amusant. Nous vous attendons en grand nombre! », mentionne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La Tournée Jamais sans mon casque, sera spécialement de la partie lors de ces deux soirées. Présentée par l’organisme Avec Toute ma Tête, la tournée se veut un moyen de sensibiliser les petits autant que les grands au port du casque. Pour l’occasion, ils proposeront l’ajustement de casques sur place et feront tirer des prix de présence.

Les activités seront annulées en cas de fortes pluies ou d’orage.