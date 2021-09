Plus de 285 000$ remis aux organisations sportives des Laurentides

Loisir Laurentides, en collaboration avec les fédérations sportives du Québec, a distribué un total de 287 250 $ à 63 organisations sportives de la région dans le cadre du Fonds de soutien en sport, une initiative des gouvernements du Canada et du Québec qui vise à soutenir financièrement les organisations sans but lucratif (OSBL) affiliées à une fédération sportive.

La pandémie a eu des impacts importants pour ces organisations qui veillent à assurer une offre sportive de qualité pour les jeunes Laurentiens.

Que ce soit l’arrêt forcé de leurs activités, l’annulation de compétitions, l’adaptation aux mesures sanitaires en perpétuel changement, les administrateurs ont dû être créatifs pour assurer la survie de leur club et trouver des façons de garder leurs membres, leurs bénévoles et leurs entraîneurs engagés.

Cette subvention donnera un peu d’oxygène à ces organisations qui sont au cœur de notre écosystème sportif. Elle leur permettra entre autres de couvrir certains frais fixes, mais aussi à mettre en œuvre différentes actions pour relancer leurs activités et améliorer l’accessibilité de leurs différents programmes.

« Loisirs Laurentides tient à réitérer que le sport et l’activité physique jouent un rôle essentiel pour le développement des jeunes et des communautés. Bien au-delà de la santé physique, le sport contribue entre autres au développement social, à la santé mentale et à la réussite éducative. C’est pourquoi notre organisation s’ait donné comme mission de mobiliser et d’accompagner les milieux sportifs pour améliorer l’accessibilité à des programmes de qualité », déclare la directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon.